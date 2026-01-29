滙豐中銀渣打維持最優惠利率不變 經絡料H按業主短期仍以3.25厘供樓

金管局表示，美國聯儲局今早公布維持聯邦基金利率目標區間於3.50至3.75厘，符合市場預期。但市場普遍認為美國未來的貨幣政策走向存在較大的不確定性，將取決於通脹走勢和就業市場情況；香港方面，貨幣及金融市場保持有序運作，港元拆息在聯繫匯率制度下整體上趨近美元息率，而較短期限的拆息就同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動。

滙豐最優惠利率不變

滙豐銀行宣布，最優惠利率將維持不變，保留在目前5厘水平。滙豐對上一次於2025年10月31日調整最優惠利率，當時減息12.5點子。同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變。

渣打最優惠利率不變

此外，渣打銀行（香港）宣佈，港元最優惠貸款利率維持不變於年息5.25厘。 港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

中銀最優惠利率不變

中國銀行（香港）亦宣佈，港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為年利率5厘及0.001厘。

經絡曹德明：HIBOR回落空間有限

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，雖然港美息口沒有回落，但目前新造按揭息率仍處於合理及可負擔的水平，加上樓價及交投均已回穩，市民置業信心亦有所提升，預計今年樓市將繼續「價量齊升」。此外，近期部分銀行對按揭業務取態已轉為積極，並開始積極爭取上半年的按揭業務，包括上調相關優惠及按揭回贈，以吸引優質客戶，預料今年按揭市場將隨樓市平穩向上。

另一方面，今日1個月銀行同業拆息（HIBOR）報2.65厘，曹德明表示，雖然美聯儲上半年仍有至少一次減息機會，但現時本港銀行體系總結餘仍維持約538億港元，HIBOR回落空間相對有限，預計HIBOR上半年大致徘徊於2厘至3厘區間，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。現時一般新造H按計劃為H+1.3%，除非有大量資金流入本港銀行體系，推使HIBOR跌穿1.95%以下，H按實際按息及每月供樓開支才可進一步下降。曹德明建議，有意置業人士如想即時節省更多利息，不妨考慮大型銀行推出的首三年或首五年2.73厘定息按揭計劃，該計劃的息率較一般新造P按及H按計劃的3.25厘低出52點子。

中原王美鳳：減P周期已完成

中原按揭董事總經理王美鳳表示，本港最優惠利率已返回加息前最低水平，一般活期存息亦已返回零水平，在銀行基本上不會單邊減P的情況下，相信減P周期已完成，但年內HIBOR有機會回落，而5月份美國即將有新聯儲局主席上任，值得留意繼任者是否推動偏向較寬鬆政策延續減息，預期今年美息仍有下調空間，美息續降有利本港拆息進一步回落。她續指，雖然拆息回落步伐料溫和，本港以H按為主流的實際按息仍會處於封頂息水平3.25厘一段時間，但拆息回落有利銀行紓緩資金成本，並有利推動銀行增加按揭優惠。

目前按息主要維持於3.25厘，較2024年9月減息周期前的4.125厘已累積回落0.875厘，並低於30年平均按息（約3.78厘），對置業及供樓人士而言，供樓負擔已大幅紓緩。按照現時市場H按計劃（H+1.3%；封頂息 P-1.75%），倘若1個月拆息跌至低於1.95厘，按息便會跌穿封頂息而進一步下降。不過，港元拆息與1.95厘仍有距離，除非本港資金流向出現變化，否則需待美息下跌推動港元拆息進一步回落。



樓巿方面，王美鳳料今年樓市發展持續向好，市場信心增強，聖誕新年假期後踏入1月份，一、二手交投氣氛旋即熱鬧，交投暢旺，現時按息處偏低水平，加上一般存息歸零，推動資金尋出路尋求較好回報。目前樓宇的平均租金回報達3.5%，高於按息3.25%，樓價追落後回升潛力亦大，加上股市繼續造好，帶動套股換樓，料可繼續推動樓市交投，並鞏固樓市處於上升軌道。

星之谷莊錦輝：港銀按揭產品趨多元

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，市場普遍預測美國今年內仍有望減息兩次，此舉將為香港銀行同業拆息帶來下調空間，降低銀行資金成本，銀行可更積極推出各類按揭優惠方案。莊錦輝指出，今年1月以來，香港1個月拆息基本維持於3厘以下，資金環境相對寬鬆，促使銀行提供更多元化之按揭產品，例如多家大型銀行已將一般私人住宅物業按揭現金回贈提升至1%，個別銀行亦針對專才、專業人士、指定新盤及居屋按揭申請人等特定客群，提供額外回贈或優惠。

他進一步表示，目前按揭利率走勢平穩，有助準買家作出置業部署，可避免在買樓後，因利率短期急升而大幅加重供樓負擔。然而，莊錦輝亦提醒業主，現時新造H按實際息率仍處於封頂水平，即使拆息短期波動，今年內按息亦不會長期低於封頂息率，業主不宜期望供樓負擔會大為減輕。