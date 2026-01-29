亞馬遜全球裁減1.6萬職位 兩輪裁員合計削減3萬人

亞馬遜宣佈在全球範圍內裁減16,000個公司職位，以精簡組織架構，成為近年最新一家將裁員目標鎖定在管理人員的公司。亞馬遜人力體驗和技術高級副總裁Beth Galetti周三在一篇博客文章中指出，公司將為美國員工提供90天時間在公司內部尋找新職位，同時提供遣散費和其他過渡支援。

稱根據實際情況進行調整

據彭博報道，Galetti指公司一直努力透過精簡層級、增強責任意識和消除官僚主義來加強組織效率，並指公司沒有計劃每隔幾個月就宣布大規模裁員，但將繼續根據實際情況進行調整。

報道提到，各行各業的公司為了提高效率和生產力，都在精簡管理層級，其中微軟去年裁減了數千名員工，重點是減少管理階層；日產裁減了北美洲20%高階管理職位；美國鐵路公司也採取了類似的措施，裁減了約20%的高階主管。此外，亞馬遜宣布裁員的同時，晶片製造設備巨頭ASML亦表示，將裁減1,700個職位，並以管理層職位爲主。

曾警告AI導致員工人數減少

亞馬遜方面，繼去年10月第一波裁員後，此次裁員使其3個月內宣布裁員人數達到3萬人。集團行政總裁Andy Jassy曾表示，決心精簡管理層級，因為疫情期間的大規模招募已經讓高層感到擔憂；去年更警告員工，隨着亞馬遜營運自動化程度提高，AI將導致員工人數減少。

截至去年9月底，該公司擁有約157萬名員工，其中大部分在倉庫工作，公司總部員工則約35萬人，意味此次裁員佔公司總部員工總數約4.6%。

