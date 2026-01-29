內地短劇產業出海試煉 狗血劇情換老外演 「渣男挖子宮」情節嚇窒演員

內地短劇市場陷入「低質內卷」困境之際，「出海」已成眾多製作團隊的生存出路。然而，北美市場的高成本與文化差異、日韓市場的壁壘與規則、東南亞市場的流量與付費矛盾，以至資本層面的盈利難題，都在考驗着每一個從業員。同時，AI的出現亦在顛覆整個生產邏輯，究竟海外短劇一場資本狂歡，是短暫的泡沫，還是值得持續投入的趨勢？

北美成本高 文化差異是難題

內地短劇自2023年進軍北美市場，製片人Joyce是首批探路者之一，初期主要在洛杉磯、紐約及多倫多等地拍攝，「從來沒想過在國內拍，覺得一方水土出一方劇」，但在降本增效的需求下，不少駐紮美國的團隊都回到內地拍攝。她指出，美國拍攝成本大概一部20萬美元 ，在內地15萬美元即可完成更大場面拍攝；在租金上，美國一天5,000美元的別墅租金，在內地則僅需5,000人民幣。

製片人分享外國短劇拍攝現場：

不過，這種模式不僅需要在國內模擬海外場景，還要兼顧國外演員的工作節奏，既需避免內地的「血汗工廠」模式，也不能照搬國外的拍攝節奏。目前美國劇組實行12小時工時制，加班需支付1.5倍費用，劇組工作人員日薪200至500美元，頭部演員可達900至1,100美元，製作團隊則獲得5%分成，如若遇上場地、超時等問題，虧損亦是常見。

演員難接受「壁咚」等情節

在美國短劇拍攝過程中，Joyce指「本土化」是一大難題。由於短劇多為內地小說平台轉型而來，編劇要麼英文不好、要麼不懂海外文化，而頻繁的壁咚、掌摑及下跪劇情，甚至是「渣男挖子宮」等誇張情節，國外演員均難以接受。

事實上，短劇也幫助了不少美國荷里活罷工潮中的失業者，以至環球影城NPC及迪士尼舞者等其他從業員，當中有從美國消防員轉行到短劇行業的男演員，自2022年開始在大連、西安、青島、海南、成都、鄭州和北京等地取景拍攝，目前更已定居北京及拍攝逾40部短劇。

Joyce也在思考美國市場的未來，雖然2024年拍攝了逾10部短劇，但2025年在中國和美國加起來也拍攝不到10部，不少同行逐漸撤出美國市場。她解釋，美國目標受眾主要為30至50歲拉丁裔族群或「紅脖子」（Redneck）群體，但其內容接受門檻並未如內地下沉市場，例如一些煽動仇恨等強衝突劇情，在美國往往難以被接受。

日本制度死板 主婦收入不高

日韓市場方面，製片人魚子團隊於去年上半年赴日本拍攝，至今已拍攝過5部短劇，但發現日本市場回報率較差。他解釋，日本觀眾本身就有熟悉的「泡麵劇」等短時影像，對中國短劇劇情接受度亦低，且「家庭主婦」這一目標群體，不僅空閒時間有限，亦沒有歐美般富裕，一部約150至300元人民幣的收費標準也較貴。韓國亦是如此，本身韓劇在韓國屬於壟斷行業，外劇很難在韓國站得住腳。

日韓市場方面，製片人魚子團隊於去年上半年赴日本拍攝，至今已拍攝過5部短劇，但發現日本市場回報率較差。

日本觀眾本身就有熟悉的「泡麵劇」等短時影像，對中國短劇劇情接受度亦低。

他指出，日本市場略顯死板，例如拍攝計劃需精確到分鐘、超時1分鐘都可能面臨額外賠償。魚子亦曾因更改日期而支付了兩日場地費，並導致第一部日本短劇虧損10多萬元人民幣。雖然日本演員薪資相對低，簽約時長每日拍攝16小時，但經理人抽成比例極高，一個女三角色報價1萬日圓，演員到手僅2,000日圓。此外，「本土化」同樣困難重重，如內地短劇中「婆媳關係」這一經典設定，內地演員一個眼神就能傳達，日本人則難以理解，需改寫為「老婆與丈夫的媽媽關係不好」。

印尼付費較差 AI搶翻譯生意

至於最大的東南亞市場，Joyce認為付費太差而不願佈局，但亦有人選擇從北美市場轉戰印尼。一位印尼短劇監製表示，東南亞市場中以印尼市場規模最大，雖然付費較差，但下載量最高。

她指出，其合作團隊是印尼本地的MCN公司，一部劇成本僅3至5萬美元，最多一個月能完成5部作品，有時3、4組可同時開工，且印尼團隊與內地一樣，在處理方式上比較靈活，每日亦可工作十多個小時。不過，文化保守性也帶來創作限制，當地多信奉穆斯林，無法直接拍攝親密戲，需通過委婉方式呈現，劇本僅能在平台框架內微調。

馬來西亞、越南等小語種市場方面，則主要是譯製劇。來自越南的Sophia從中央民族大學文物與博物館專業畢業後，難以找到對口職位，最終進入福州一間短劇公司擔任越南語翻譯，初期兼職按字計酬，每千字約4.3美元，轉正後月薪稅前8,000人民幣，需每月完成37萬越南字績效。這份遠程工作在越南當地屬高收入，足以覆蓋生活有餘，但如今越來越多公司選擇AI翻譯與配音，Sophia也察覺到行業穩定性逐漸下降。她坦言，「剛入行時每月能上架一兩部越南語短劇，現在有時整月都沒一部作品上線」。

現時越來越多公司選擇AI翻譯與配音。

行業玩法趨增 反而越難賺錢

資本的湧入一度讓短劇行業快速擴張，但背後的投資迷局也逐漸顯現。有業內人士透露，「10部裡能有1部爆就不錯了」，兩年前許多小資方都願意試試水，「虧一部也就20萬美金」，且在行業起步時確實有些能賺錢，如今「玩法越來越多，反而很難賺錢」。更棘手是分賬問題，平台存在調整數據可能，不少投資者即使投中爆紅短劇，賬面仍顯示虧損。

此外，AI短劇已成投資大方向，即利用AI技術將網文、漫畫快速生成為1至3分鐘的動態視頻，亦有像真人的AI劇，惟隨之而來的是平台拍攝都在減產、淘汰率越來越高。不過，大集團或風投還是願意嘗試此類新興行業，因他們認為長遠來看或是一個能賺錢的風向。

從內卷到出海探路，文化碰撞、流量與盈利失衡，都讓這條出海路充滿艱辛。短劇的未來，或許需要摒棄簡單的複製搬運，真正理解不同市場文化與受眾，在資本與創意之間找到平衡，才能走得更穩、更遠。

《中國短劇系列》下集

《中國短劇系列》上集：揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」