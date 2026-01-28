外匯基金2025年投資收入3310億 創歷年新高 余偉文：去年很特殊 未必可持續

外匯基金派發去年度成績表，全年錄得投資收入3,310億元，即使不計上季尚未入帳的其他投資項目收入，按年也大增51.3%，且打破歷年紀錄，投資回報率8%，較去年高出2.8個百分點。金管局總裁余偉文坦言，去年外匯基金表現很特殊，今年未必可持續，但會堅守保本先行、長期增值的投資原則。

港股多賺逾55%至339億

去年外匯基金出色表現，乃受惠各類資產類別皆錄得正回報。其中債券投資獲利1,422億元，按年上升4.6%；港股多賺55.5%至339億元，其他股票多賺7.2%至741億元；外匯投資則轉虧為盈，賺384億元。此外，截至去年9月底，其他投資錄得424億元收益。

單計第4季賺462億

單計第4季，外匯基金賺462億元，按年扭虧為盈。季內，債券投資錄得296億元收益，按年大升1.6倍；港股投資蝕62億元，按年虧損有所收窄；其他股票獲利146億元，按年急升3.7倍；外匯按年扭虧轉賺82億元。

余偉文評論外匯基金去年表現時表示，上半年受貿易摩擦和地緣政治局勢等影響，環球金融市場出現明顯波動，全球股債市場急挫。踏入下半年，隨着貿易摩擦的影響較預期小，加上人工智能技術快速發展帶動資本投入等因素，投資環境顯著改善。主要央行於年內調低政策利率，亦有助提升市場氣氛。

情況特殊 過去15年僅兩次出現

全年而言，環球金融市場表現強韌，主要股票市場普遍上升，並於年內創紀錄新高，其中美國標普500指數全年上升16%；香港股市受惠於資金流入，恒生指數全年上升28%。美國國債在美聯儲減息的環境下，全年亦有不俗的表現。匯市方面，美元兌其他主要貨幣貶值約9%。在此背景下，外匯基金去年各類投資均有正回報，帶動全年錄得歷年最高的投資收入。

然而，他指外匯基金各主要組成部分同時錄得正回報的情況非常特殊，在過去15年來只曾於2017年和2020年出現。而外匯基金的投資亦涉及成本和支出，例如支付予財政儲備存款、政府基金和法定組織存款的費用，以及外匯基金票據及債券利息和其他支出等。

小量投資黃金 非實物增持

近年金價屢創新高，余指外匯基金亦有投資黃金等重金屬，作為商品投資，但因欠缺流動性，故只持小量；副總裁李達志補充，雖有投資黃金，但並非實物增持。

余偉文坦言，2025年全球市場出現多項利好因素疊加的特殊情況未必能長期持續。展望2026年，環球經濟狀況、主要央行的貨幣政策、人工智能的發展和地緣政治衝突等因素都可能影響金融市場的表現。如情況轉差，金融市場或會出現大幅波動。面對複雜多變的投資環境，金管局會繼續堅守「保本先行、長期增值」的原則，謹慎而靈活地管理外匯基金。該局會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效維持香港的貨幣及金融穩定。