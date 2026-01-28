Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ASML訂單金額破紀錄 中國仍是最大市場 上調今年收入指引

商業創科
更新時間：16:00 2026-01-28 HKT
發佈時間：16:00 2026-01-28 HKT

據彭博報道，全球光刻機巨頭ASML公佈去年第四季業績，訂單總額遠超市場預期，創下歷史新高，主要受惠於AI基礎設施建設的急速發展，帶動對其尖端晶片製造設備的強勁需求。ASML表示，第四季訂單金額達破紀錄的132億歐元（約1,236億港元），遠高於彭博分析師預期的68.5億歐元。

逾半訂單來自EUV設備

ASML作為全球唯一生產極紫外光（EUV）光刻機的廠商，其客戶包括台積電、英特爾等晶片巨頭。在第四季的訂單中，超過一半來自EUV設備，金額達74億歐元。

集團行政總裁Christophe Fouquet在聲明中表示，過去幾個月，許多客戶對中期市場形勢的評估明顯更加積極，主要是基於對AI相關需求可持續性的更強勁信心。ASML亦上調2026年收入指引，預計全年收入將介乎340億至390億歐元，高於此前預測；2025年全年淨銷售額則為327億歐元。

未來季績不再披露訂單金額

儘管受到美國主導的出口限制，中國無法購買最先進的EUV及高端DUV設備，中國依然是ASML在第四季的最大市場，佔淨系統銷售額的36%。中國晶片製造商正積極採購較舊款的設備，用於生產成熟製程晶片。目前銷往中國的機器，落後其最先進型號八代。

值得注意的是，ASML宣布未來將不再在季度報告中披露訂單金額，認為該指標未能準確反映業務動能。同時表示將精簡技術及IT部門，暗示可能會進行裁員。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
政情
3小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
21小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
18小時前
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測易襯又舒服：做個健康地雷妹！限時買1送1+滿額即減
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！
生活百科
21小時前
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
影視圈
7小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
金價再破頂 大行睇6000美元 美匯急挫兼美軍演習刺激 歐洲最大資管「棄美換金」
金價再破頂 大行睇6000美元 美匯急挫兼美軍演習刺激 歐洲最大資管「棄美換金」
投資理財
5小時前
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
影視圈
6小時前
04:13
星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！
申訴熱話
8小時前
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
22小時前