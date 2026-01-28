ASML訂單金額破紀錄 中國仍是最大市場 上調今年收入指引

據彭博報道，全球光刻機巨頭ASML公佈去年第四季業績，訂單總額遠超市場預期，創下歷史新高，主要受惠於AI基礎設施建設的急速發展，帶動對其尖端晶片製造設備的強勁需求。ASML表示，第四季訂單金額達破紀錄的132億歐元（約1,236億港元），遠高於彭博分析師預期的68.5億歐元。

逾半訂單來自EUV設備

ASML作為全球唯一生產極紫外光（EUV）光刻機的廠商，其客戶包括台積電、英特爾等晶片巨頭。在第四季的訂單中，超過一半來自EUV設備，金額達74億歐元。

集團行政總裁Christophe Fouquet在聲明中表示，過去幾個月，許多客戶對中期市場形勢的評估明顯更加積極，主要是基於對AI相關需求可持續性的更強勁信心。ASML亦上調2026年收入指引，預計全年收入將介乎340億至390億歐元，高於此前預測；2025年全年淨銷售額則為327億歐元。

未來季績不再披露訂單金額

儘管受到美國主導的出口限制，中國無法購買最先進的EUV及高端DUV設備，中國依然是ASML在第四季的最大市場，佔淨系統銷售額的36%。中國晶片製造商正積極採購較舊款的設備，用於生產成熟製程晶片。目前銷往中國的機器，落後其最先進型號八代。

值得注意的是，ASML宣布未來將不再在季度報告中披露訂單金額，認為該指標未能準確反映業務動能。同時表示將精簡技術及IT部門，暗示可能會進行裁員。