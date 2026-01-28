嘉信料美6月起減息 惟不會是激進減息周期 明顯看到貴金屬追漲行情

市場預期美國本月將不會減息，嘉信金融研究中心宏觀研究及策略主管Kevin Gordon表示，最近美國失業率維持在較低水平和通脹仍較具黏性，公司預計美國可能將於今年6月起才減息，但不會是一個激進減息周期，今年減息次數可能1至2次。

儲局主席或成少數派

他指出，市場關注美國聯儲局主席花落誰家，以及其是否真的是鴿派人士，但公司經常提醒投資者，「美國聯儲局聯邦公開市場委員會（FOMC）中的C代表委員會，而非主席」。換言之，聯儲局主席需要說服其他人，尤其是今年加入委員會的成員立場較為鷹派，而今年有機會出現聯儲局主席成為少數派的情況，對上一次發生此情況為80年代。

黃金不只是投機狂潮

貴金屬價格方面，他提及從經濟和市場角度來看，黃金和白銀價格飆升反映地緣政治事件及美國當地的壓力，而公司亦開始看到明顯的貴金屬追漲行情。黃金或白銀等貴金屬的價格走勢與其實際資金流動數據之間，通常存在相當大的滯後，但現時這種機制在很短的時間內就發揮作用，他認為投資黃金不只是投機狂潮，世界各國央行一直積極增持和購買黃金。

對新興市場態度樂觀

該公司對新興市場持樂觀態度，即使美元維持在目前水平或者今年持續輕微走弱，仍然有利於其他國家，另在中國、日本或歐洲國家中，一些國家已開始上調經濟增長預期，這些國家的製造業今年開局正面。

他表示，市場開始關注美國實際關稅稅率可能達到潛在峰值回落之際，無論此是由最高法院裁定美國總統的部分關稅違法，還是達成更多貿易協議，最終降低關稅稅率，個人認為有利一些其他國家，尤其是中國等國家。雖然中國仍有許多房地產問題衍生的影響，但財政刺激因素正在發揮作用，這並非中國獨有的現象，而是正在世界各地發生。