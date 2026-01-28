Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

興旺跨越兩千年的長沙｜林小珍

筆者早前趁著聖誕節和新年的假期，與家人外遊，其中一個旅程到訪了湖南省會長沙。雖然一直都知道這座歷史名城，經濟高速增長，高技術產業規模不斷擴大，但老土都要說一句，「聞名不如見面」。今次親身到訪，終於了解到這個城市的活力和吸引之處。

自秦朝已為重要城鎮

長沙自古以來，都是華中地區一個重要的據點，歷史可以追源到春秋戰國時間，當時是楚國領土，秦始皇統一天下後亦設長沙郡。但最深印象的，就是中學時讀《三國演義》，劉備借荊州一章，所借的荊州四郡，就包括長沙郡，可想而知長沙早在2,000年以前，已經是一個繁華的城鎮，亦因此擁有深厚的文化和歷史底蘊。

時至今日，長沙依然是中部的經濟巨頭之一。長沙的生產總值（GDP）在2017年突破1萬億元人民幣，晉身「萬億俱樂部」，反映城市的經濟規模，與武漢、鄭州市並駕齊驅，同時亦是湖南省的經濟和文化中心。

兩大品牌︰藍思科技與芒果台

湖南近年亦都積極拓展高新科技設備製造，有更多企業走進資本市場集資，甚至來港上市。其中就包括由湖南女首富周群飛創辦，去年7月才於香港掛牌的科技股——藍思科技（6613），除了為蘋果提供手機的玻璃模組，上月宣布收購裴美高國際（PMG International），染指AI基建，最新更宣布獨家承接了內地腦機接口「獨角獸」——強腦科技核心硬件模組的量產，足見其野心。

除了高端製造業，長沙的文化軟實力亦是舉足輕重。筆者作為一名傳媒人，一直都覺得湖南衛視是內地媒體行業的先驅，由選秀節目《超級女聲》、《快樂男聲》和《我是歌手》 (現名《歌手2025》)，到綜藝節目《快樂大本營》、《全員加速中》和親子真人騷《爸爸去哪兒》，這個因台徽似芒果而被稱為「芒果台」的頻道，風靡全國觀眾，甚至是全球的華人社群，亦反映長沙在文化創意產業的領導地位。

住長沙輕鬆遊遍湖南景點

當然，旅遊亦是長沙的一個重要產業，要自然風光有嶽麓山風景名勝區，要文化氣息可以去嶽麓書院，喜歡歷史的可以參觀馬王堆漢墓文物，消閒的亦可以選擇華誼兄弟電影小鎮。時間充裕的話，亦可以長沙為基地，即日來回省內的多個著名景點，例如去岳陽只需約半小時，可以參觀洞庭湖和岳陽樓，去張家界都只是一個多小時，可以欣賞電影《阿凡達》靈感來源的美景。筆者今次就選擇去郴州有「南方最美高山草原」美譽的仰天湖風景區，帶女兒親親大自然，接觸一下羊駝和梅花鹿等動物。

國際品牌酒店發揮當地元素

以長沙的經濟實力，自然吸引到國際級酒店進駐，今次筆者就下榻了由港資九龍倉（004）發展，由國際級酒店品牌凱悅酒店集團管理的長沙柏悅酒店。這家酒店2024年6月才開業，位處長沙國金中心頂部，短短一年多時間，已經奪得「米芝蓮一星鑰」的全球旅宿頂級殊榮。

筆者特別欣賞國際品牌在提供頂級服務的同時，可以將當地的特色融入其中，讓旅客在酒店同樣可以體會當地文化。今次的酒店由英國的Conran and Partners設計，無論是建築還是室內陳設都充滿藝術感，當中在接待樓層一幅5.6米高，用金絲銅線織成的裝置令筆者印象最深，因為是以當地的非物質文化遺產「湘綉」作為創作靈感。

當然，食亦是重要一環，筆者出發之前都有擔心湘菜太過辛辣，不適合孩子，但酒店行政總廚張雯雯將湘菜注入現代風格，特別是一道「東安富貴雞」，巧妙結合了湖南名菜東安雞和粵菜的富貴雞，以湖南永州特產東安米醋入饌，再以麵包和荷葉包裹，微辣帶酸，亦保留雞的鮮味，一試難忘。

林小珍

