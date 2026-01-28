馬雲稱AI時代不要再猶豫用不用AI 而是怎麼教孩子用好AI

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲近日在鄉村公益基金會「臘八之約」上，透過視訊方式聊起了「AI時代，鄉村教育會不會被AI甩下？」的話題，直言「AI時代不要再猶豫用不用AI，而是怎麼教我們的孩子去用好AI」。

應讓孩子保持好奇

據內媒報道，馬雲指有了AI後，教育不再是讓孩子去和AI比拼計算和記憶，而是讓孩子保持好奇，因為「好奇心才是算力的源泉」，並指「AI時代的鴻溝其實不是技術的鴻溝，而是好奇心、想像力、創造力、判斷力和協同能力的鴻溝」。他又指，在AI時代，「教育不是讓一千個學生給出同樣一個正確的答案，而是讓一千個學生學會提出一萬個不同的好問題」。

據悉，馬雲鄉村教師計畫是由馬雲公益基金會於2015年發起的公益項目，透過資金支持與專業培訓提升鄉村教育質量，每年評選100名教師，每人提供10萬元資助及三年發展支持。

