亞洲金融論壇逾4000人參與 促成逾800場環球投資項目對接

商業創科
更新時間：21:48 2026-01-27 HKT
發佈時間：21:48 2026-01-27 HKT

政府與貿發局合辦的亞洲金融論壇結束，貿發局公布，一連兩日論壇吸引來自超過60個國家及地區、超過4,000名金融及政商界領袖參與，反應熱烈。貿發局又指，在AFF Deal-making環球投資項目對接安排上，共促成逾800場一對一會議，對接環球資金及投資項目。

貿發局表示，論壇期間與香港創業及私募投資協會，繼續合辦AFF Deal-making環球投資項目對接，今屆獲280多名投資者、超過600個投資項目參與，共促成逾800場一對一會議，對接環球資金及投資項目。

七成與會者對今年全球經濟中性及樂觀

另一方面，貿發局指出，為了解與會者對環球經濟展望的看法、未來經濟與科技趨勢的判斷，以及資產配置的策略，論壇於不同環節進行即時投票。結果超過七成與會者對今年的全球經濟展望中性及樂觀，同時最多與會者認為在當前瞬息萬變的環球格局下，應優先發展人工智能及人工智能驅動的應用，佔51.2%，其次為能源轉型與可持續發展20.3%。

