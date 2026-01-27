彭博全球交易賽放榜 港學生包辦三甲 中大一隊全女班勁贏400%

彭博教育（Bloomberg for Education）今日公布最新一屆「彭博全球交易挑戰賽」（Bloomberg Global Trading Challenge）成績，香港學生團隊包辦本屆賽事前三名。當中，香港中文大學一支名為「Bear Bull」的全女子團隊以錄得逾400%回報，在全球逾2,600支隊伍中脫穎而出奪得冠軍。

城大及科大團隊獲亞軍及季軍

「Bear Bull」團隊成員全為女生，包括隊長Shierina Sayogo，以及隊員Gracia Aubrey Perdana、Marvelia Claresa Tjen及Cherish Anastasia Nicolaus。冠軍團隊除獲頒彭博教育證書外，其所屬院校的全體師生更獲得Bloomberg.com大學訂閱服務的一年免費使用權。

此外，香港城市大學的「P&L」團隊以及香港科技大學的「Worm Dragon」則分別獲得比賽亞軍和季軍。

彭博全球交易挑戰賽本屆賽事前三名

各隊合共完成72000宗交易

此項虛擬投資競賽共有來自全球394所大學、逾11,000名學生參與，創歷屆新高。在為期5周的比賽中，參賽學生在彭博團隊及學校教授指導下，開發和測試真實投資策略，並透過彭博終端進行交易。每支參賽隊伍設有100萬美元初始虛擬資金，最終成績以隊伍相對於彭博全球大型、中型及小型股價格報酬指數（WLS Index） 的時間加權回報排名。比賽期間，各隊伍一共完成逾72,000宗交易。