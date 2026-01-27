內地家辦概念正興起 全球主要考慮功能都是投資｜亞洲金融論壇

香港正致力發展成領先的家族辦公室樞紐，在亞洲金融論壇的「通過家族辦公室轉型：實踐專業私人投資之路」討論環節中，VCA Capital Limited管理合夥人李立明表示，歐美家辦中一個極端例子，是兩個人管理着第五代財富，他們所做的幾乎就是將資金投資到基金，然後管理現金流並分配給家族成員；但亦有另一個家族，架構就像一家公司，設有行政總裁，業務完全像營運公司，甚至不算是傳統家辦結構；而中國的財富多數是第一代創造，家辦概念正在興起，雖未完成成熟，但正朝該方向發展。總而言之，全球家族辦公室運作模式各有不同，但主要考慮的功能都是投資。

創辦人對組織管理有巨大影響力

微光資本管理合夥人兼首席投資官聶睿在同一環節中亦指出，家族辦公室的創辦人對家辦方向、設立、組織管理有巨大影響力，創辦人通常是非常成功的企業家，擁有非常強的個人能力和獨特想法。因此第一代家族辦公室的功能，往往是將外部金融領域的最佳資源引進來，以滿足特定家族的需求。他續指，隨着財富傳承給後代，家族辦公室就會開始開始變得成熟，並類似資產管理公司，職能更加規範化，專注於投資、稅務、家族事務等，不過這要取決於每個家族的具體情況。

另類投資方面，例如私募股權領等，李立明指自己過去幾年在公開市場投資了更多在中國，而在私募市場則投資在美國，管理的基金中在過去兩年半裡，在美國私募市場已經收回了10%的現金，這在中國可能很難實現，所以認為應根據自己需求回報而作配置，並「堅持投資自己懂的，自己舒服的行業，而非越界和一無所知的資產類別」。

近年轉向配置和更多對沖基金

聶睿則指出，關於另類投資特別是私募投資，多年前確實是非常好的投資標的，能帶來穩定、低波動的兩位數回報，如果進入正確的風口或賽道，偶爾還能獲得10倍回報。不過由於該資產類別的回報不及以往強勁，在過去10年裡，已經大幅減少了私募另類投資的配置，轉向配置和更多對沖基金。他強調，對沖基金領域的投資難度很大，因此必須不斷增強自己的能力，必須學習，必須改進，同時如果在投資旅程的早期階段，不要過於野心勃勃，要接受較低回報和較低波動性。

晨曦東方創始人、董事長孫強指出，去年美國總統特朗普宣布對世界加徵關稅，在上述背景下，美國資產在這種情況下表現不佳，而中國和黃金這兩類資產表現非常出色，所以認為在投資選擇上，可先選擇宏觀方向，再決定資產配置。

相關文章：陳翊庭稱國際投資者趨勢有變 思考如何增加對中國敞口 ｜亞洲金融論壇