31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意

科技巨頭雲集的美國三藩市灣區，企業家紛紛將重點發展AI之際，31歲的Daniel Tom卻選擇了一條截然不同的創業之路。據外媒《CNBC》報道，Daniel Tom放棄了任職體育老師的想法，並創立一間「流動廁所」租賃公司，憑藉著人類最原始的需求，短短兩年間生意爆發，2025年收入更高達430萬美元（約3,354萬港元），並揚言這是一門「AI無法取代」的生意。

了解收入後 不少人嫌棄變有興趣

Daniel Tom是Bay Area Sanitation的創辦人，該公司負責出租及維護在灣區近2,000個流動廁所，包括每周清潔、補充用品，以及用12輛真空吸糞車從每個廁所清空高達60加侖的廢物。

對於這一份被外界視為充滿厭惡性的工作，Tom表示，每當他告訴別人自己是「做流動廁所生意」時，往往會換來對方嫌棄的眼光，但當向這些人解釋商業模式和收入後，大多數人都會變得非常有興趣。

擁近2000流動廁所 淨利潤率22%

事實上，Tom於2023年創業時僅得一輛吸糞車和100個流動廁所；時至今日，已擁有近2,000個流動廁所及12輛真空吸糞車。根據報道引述文件顯示，該公司2024年總收入為310萬美元，2025年已攀升至430萬美元。他又透露，公司淨利潤率約22%。

Tom的創業之路始於大學時期，在聖荷西州立大學修讀體育教育時，曾在一家流動廁所公司兼職客服，結果發現這行潛力巨大，「我太喜歡這行業了，於是決定放棄教書。」畢業後，他在行內擔任銷售經理7年後，直到2023年決定自立門戶。

專注長期租賃 帶來穩定現金流

公司業務模式主要分為兩類，涵蓋演唱會等短期戶外活動，以及如建築地盤或公園的長期租賃，其中標準流動廁所長期出租每月起價160美元，含每周清潔；短期活動則收費239至399美元。​Tom坦言，公司更專注於長期租賃業務，因為這能帶來穩定的「經常性收入」，並形成穩定現金流。

創業門檻不低 有時也「難忍氣味」

具備工作方面，Tom每天凌晨4點起床，駕駛吸糞車清潔廁所，雖然已習慣了氣味，但偶爾遇到有人吃了「壞玉米餅」的廁所，連他也難以忍受。

對於想入行創業的人，他不諱言門檻不低，需先投入資金購置設備，其中一輛真空吸糞車成本約16萬美元（約125萬港元），每個流動廁所成本約800美元，估計起動資金大約需25萬美元（約195萬港元）。他又指，19名員工的人力成本是其最大支出，約佔公司收入30%，其他開銷包括真空車與運送車的油費，以及衛生紙、紙巾等。

每年領薪94萬 堅持將利潤再投資

儘管公司年賺數百萬，Tom目前僅支取約12萬美元（約94萬港元）年薪，堅持將大部分利潤再投資於擴充車隊和設備，目標是在未來5年內將廁所數量增至5,000個，並實現1,000萬美元（約7,800萬港元）的年收入。

值得注意的是，該公司生意據點正正位於Google、蘋果和Nvidia等全球頂尖科技公司總部附近，在許多員工擔憂被AI取代之際，Tom卻對業務充滿信心。他表示，「我們成功打造一門低科技、但AI無法取代的企業」，又指「我為自己所做的事感到自豪，我每天都樂於上班，因為我提供每個人都需要的服務」。