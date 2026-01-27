Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滙豐縮減新加坡零售分行 轉型財富管理中心

商業創科
更新時間：15:16 2026-01-27 HKT
發佈時間：15:16 2026-01-27 HKT

據彭博報道，滙豐（005）將關閉在新加坡金融區一間主要零售分行，但計劃在同一物業內開設財富管理中心，反映該行正爭取更多富裕客戶。

報道引述一份客戶通知指出，滙豐於新加坡萊佛士坊的分行將於2月28日關閉，為該行在新加坡6間分行之一；同時，滙豐發言人回覆查詢時表示，將於2月在同一物業開設升級的財富管理中心。

報道又指，這項轉變凸顯了全球銀行在新加坡退出傳統零售銀行業務，繼而進軍蓬勃發展的財富管理市場趨勢，其中花旗集團也於2024年關閉了其在當地最後一間分行，而滙豐過去幾年亦一直在特定市場削減零售業務資產。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
6小時前
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
02:20
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
政情
6小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
6小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
政情
6小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
鍾柔美男女關係複雜 《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果 絕密校園生活揭秘
鍾柔美男女關係複雜  《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果  絕密校園生活揭秘
即時娛樂
5小時前
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
飲食
20小時前