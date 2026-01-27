滙豐縮減新加坡零售分行 轉型財富管理中心

據彭博報道，滙豐（005）將關閉在新加坡金融區一間主要零售分行，但計劃在同一物業內開設財富管理中心，反映該行正爭取更多富裕客戶。

報道引述一份客戶通知指出，滙豐於新加坡萊佛士坊的分行將於2月28日關閉，為該行在新加坡6間分行之一；同時，滙豐發言人回覆查詢時表示，將於2月在同一物業開設升級的財富管理中心。

報道又指，這項轉變凸顯了全球銀行在新加坡退出傳統零售銀行業務，繼而進軍蓬勃發展的財富管理市場趨勢，其中花旗集團也於2024年關閉了其在當地最後一間分行，而滙豐過去幾年亦一直在特定市場削減零售業務資產。