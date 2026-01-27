陳翊庭稱國際投資者趨勢有變 思考如何增加對中國敞口 ｜亞洲金融論壇

港交所（388）行政總裁陳翊庭在亞洲金融論壇的「資本樞紐：塑造未來全球市場」討論環節中表示，現時國際投資者趨勢明顯轉變，已由中國能否可以投資、轉為如何增加對中國敞口，「需要從低權重提升至與市場同步權重」，相信這是一種進步。她續指，地緣政治波動正帶來更多不確定性，國際投資者需要多元化資產類別作配置，香港不僅需要提供股票產品，還需拓展其他領域，香港仍有許多工作要做。

科技障礙並不是最大挑戰

談及港交所未來發展，陳指出，現代交易所的競爭不再是傳統交易所的競爭，新興數字平台交易所也正在崛起，港交所必須發展成為更具廣度和深度的平台。

她表示，目前穩定幣、24小時交易和代幣化是最常談的三個話題，自己理解的是，投資者對此關心的是交易所將如何在技術操作層面改進，讓他們在執行和交易效率上更具明確性和速度，未來港交所會繼續在科技方面作投入，維持港交所的領先優勢。

她還提及，科技的障礙並不是最大的挑戰，最大限制的是「市場是否願意跟隨發展」，如港交所在推出「打風開市」措施時，就遇到打風時銀行不能結算等阻力，但是在措施推出後，首次在8號風球下交易，半日成交已高達850億元，這就意味著，若不採取「打風開市」的措施，這筆交易根本不可能達成。她總結說，改革的步伐非常快，去年港股、IPO市場的強勁的表現，將給予港交所更多信心往前走。

陳浩濂：港必須成連接東西方紐帶

財經事務及庫務局副局長陳浩濂在同一討論中則指出，香港優勢包括優先進入內地龐大的市場、自由的資金流動、抵稅制等，因此香港若想成為連接全球的主要樞紐，就必須成為連接東西方的超級紐帶，包括既要堅守行業標準，也要贏得投資者和金融機構的信任，唯有獲得這種信任，香港才能有效完成將內地與世界其他地區對接的使命。陳浩濂還說，香港還需要適應最新市場的發展，協助發行人抓緊科技發展帶來的機遇。

Z/Yen集團CEO：資金尋求安全地

另外，Z/Yen集團行政總裁Mike Wardle則指出，紐約、倫敦、香港和新加坡四大金融中心的在商業環境、人力資本、基礎設施及聲譽指標等維度均表現突出，各項指標均保持強勁，不過全球金融中心差異化的很重要，因為凸顯才能鞏固自己的競爭力。他認為，差異化的關鍵是金融中心如何同時支持國內實體經濟和國際貿易發展，並建立有效聯繫；除此以外，各金融中心還能深化各發展自己擅長的專業能力的細分領域，並為此持之以恒，以尋求脫穎而出。

他續指，地緣政治風險下，環球資金正在尋求更多安全地，安全地要求或包括監管完善的體系，讓資金能夠容易進出；和高價值的投資項目和工具，而香港長期的安全性和穩定性優勢，有望從資金轉移中受惠。

渣打張曉蕾：人幣國際化成熱門問題

渣打銀行銀行及券商業務全球總裁兼渣打銀行企業及投資銀行業務大中華及北亞區總裁張曉蕾亦說，人民幣國際化正成為今年及以後一個非常熱門的話題，而這次的人民幣國際化將與以往不同，在最新的「十四五」規劃中首次非常明確地提出了促進人民幣國際化的重要性。

張還說，市場重點是地緣政治突變和局勢演變，以及供應鏈管理問題，這些因素亦讓投資者重新思考投資目標市場，預期追求安全、確定的回報及穩定的匯率框架正是投資者所期望的。她續指，融資、投資、基礎設施的發展，正為內地及香港成為具理想投資目的奠定基礎。

