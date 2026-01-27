馬化騰指騰訊AI發展要穩紮穩打 「用戶不一定喜歡全家桶」

騰訊（700）昨日（26日）召開2025年度員工大會，董事會主席兼首席執行官馬化騰分享了公司在過去一年業務總結和戰略思考，以及對2026年工作展望，當中罕見地點評了字節跳動與中興聯合推出的豆包手機，以及阿里千問和阿里旗下各項業務的連動，認為阿里發揮了自己的優勢，值得讚賞，但也存在弊端，因為用戶不一定喜歡全家桶，並不是生態內所有服務都是業界最好。

反對「黑產外掛」堅持去中心化

綜合內媒報道，馬化騰提到，騰訊一貫旗幟鮮明的反對用「黑產外掛」的方式把用戶的手機和電腦螢幕錄影傳到雲端，因為這是「極度不安全」及「不負責任」。對於外界關注的微信生態AI智能化，馬化騰指未來將繼續堅持去中心化，以兼顧用戶需求和隱私安全的方式來思考規劃微信的智能生態，讓大家都能放心使用。

ChatGPT和DeepSeek改變AI進程

報道指，馬化騰回顧了過去幾年騰訊觸底反彈過程，其中2021年到2023年疫情期間，行業進入寒冬期，騰訊提出「聚焦主業、降本增效、減脂增肌」，隨後幾年很快恢復增長，並在AI投入上持續加大力度。馬化騰認為，ChatGPT和DeepSeek改變了AI發展進程，但每個企業的基因不同、體質不同，而騰訊的風格就是穩紮穩打，核心是產品長期競爭力和用戶體驗，現在正在各個業務板塊和平台上仔細思考，持續點亮新技能。

重建AI研發團隊 引進前OpenAI研究員

他提到，騰訊過去一年在AI基礎設施和AI人才結構上作出一系列調整，過程中也發現了一些問題，核心原因可能是基礎設施不足；同時，公司逐步重建了整個AI研發團隊，包括引進前OpenAI研究員姚順雨。

除了各業務平台的AI探索，TEG（技術工程事業部）和CSIG（雲與智慧產業事業群是騰訊AI化及智能化的主力軍，馬化騰指騰訊將把大模型和AI產品以一體化方式來考慮，未來採用交叉、派駐和Co-design的邏輯進行產品和組織的設計。

冀用戶重溫過去搶紅包快樂

另一方面，馬化騰在大會上透露，元寶即將推出命名為「元寶派」的AI社交新玩法，以探索AI技術在多人社交場景下的深度融合，基於騰訊會議裡的AI探索和嘗試，打造一個能讓AI與用戶群體共同娛樂、協作的「社交空間」，同時騰訊將向元寶用戶開放QQ音樂、騰訊視頻等海量內容，用戶可以在元寶建立自己的「派」，開啟全新AI社交體驗。他又指，元寶希望把節省下來的行銷費用，轉成給用戶分享的紅包，讓用戶重溫過去搶紅包的快樂。