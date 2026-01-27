內企走出去 吉利：車企需深化區域化佈局 小鵬讚香港關鍵橋樑｜亞洲金融論壇

在亞洲金融論壇（AFF）「中國內地企業走出去」討論環節，吉利汽車（175）副董事長李東輝表示，中國汽車品牌的全球化發展需深化區域化佈局，以應對市場碎片化挑戰。李東輝強調，鑒於歐洲等眾多國家面臨產能過剩問題，簡單在各國擴產並非最佳選擇。

他稱，吉利一方面依托自身本土優勢，並活用旗下國際品牌的本地運營資源，例如在歐美市場借力沃爾沃、路特斯（Lotus）、極星（Polestar），在東南亞市場則依託寶騰（Proton）；另一方面與外部夥伴探索創新商業合作模式，例如與雷諾在韓國、巴西共建合資公司。

賽力斯：是時候制訂中國標準

賽力斯（9927）集團總裁張正萍表示，過去中國汽車產業始終遵循歐美制訂的行業標準，而如今中國汽車在多個細分領域已處於領先地位，「現時正是考慮制訂屬於我們自己標準的時候」。張正萍建議，中國品牌出海可以將集團的最佳實踐與自身標準帶往當地，為當地消費者提供最高水準的產品與服務，力爭成為行業標杆。

小鵬汽車（9868）副董事長兼總裁顧宏地表示，中國汽車品牌走出去進程中，香港是關鍵橋樑。他說，小鵬總部設於廣州，已融入粵港澳大灣區發展，並成為首家實現美股與港股雙重主要上市的中資企業，借力香港金融體系、人才儲備都獲得許多支持。另外他提到，全球AI發展與市場擴張是當前汽車產業核心機遇。

阿里：香港是全球化佈局樞紐

阿里巴巴（9988）首席財務官徐宏指出，香港作為國際金融中心，是集團全球化佈局中融資與投資者溝通的核心樞紐。徐宏稱，轉為雙重主要上市後，阿里成功納入互聯互通機制，過去約15至16個月間，內地投資者透過相關渠道的持股比例已增至11%以上，既為股票帶來充足流動性，也讓內地投資者得以分享集團發展紅利。



他特別提到，香港擁有開放包容的監管機構及眾多專業機構，為創新融資提供了肥沃土壤。過去兩年，阿里在港累計融資達100億美元，包括發行人民幣可轉債、離岸人民幣債券、子公司股份交換融資等多種創新模式，更首創在香港交易時段發行非美國註冊債券，獲得歐洲、亞洲投資者踴躍認購。這些融資所得，為阿里「AI+雲」與電商出海兩大核心業務的大規模投資提供了堅實資金保障。

相關文章：

AI綠色轉型地緣政治促產業發展 陳茂波：中國處於核心｜亞洲金融論壇

禢惠儀稱創新及地緣政治兩大力量 正重塑資本世界｜亞洲金融論壇