AI綠色轉型地緣政治促產業發展 陳茂波：中國處於核心｜亞洲金融論壇

財政司司長陳茂波在亞洲金融論壇「全球產業峰會」致開幕辭時表示，現時正處於產業結構性轉型的關鍵時刻，人工智能、綠色轉型和地緣政治正推動全球產業的發展，顯然中國正處於這些發展的核心，並冀望香港不僅是一個連接資本市場、和人才與機遇的平台，更能成為幫助各方發展、擴張與邁向全球的合作夥伴。

陳茂波表示，現時產業發展受到數股強大力量驅動，首先人工智能（AI）及其他前沿科技正在重塑產品設計、工廠運作、供應鏈管理及服務交付的方式，並最終成為決定性的競爭優勢。其次，全球綠色轉型持續推進，大多數經濟體正穩步邁向碳中和目標，其對於可再生能源、電動汽車及綠色氫能等新興解決方案的轉型的低碳工業流程及綠色產品的需求正在上升。最後，地緣政治局勢令產業進行重新配置，推動企業分散生產網絡，以尋求更多穩定的供應鏈。

他續指，顯然中國正上述三大發展中核心，如中國擁有全球最全面、最完整的工業體系，在人工智能、機器人及生物科技等領域是全球科技創新的重要力量，在綠色轉型方面亦處於領先位置。在變動的地緣經濟格局中，中國企業亦正分散供應及產業基地，並深化參與國際產業與供應鏈合作。

陳茂波期望香港能成為幫助各方發展、擴張與邁向全球的合作夥伴。何君健 攝

貿易、金融及創技成港經濟增長動力

至於香港，陳茂波說，貿易、金融及創新科技將是未來香港經濟增長的主要動力。在創新科技方面，過去數年本港已投入超過二千億元推動科技發展，並制定全面策略以加速全鏈條進程，從支持研發、建設相關基礎設施，到培育初創企業及吸引人才。香港全面強化香港的創科生態系統。

他續指，構建更蓬勃創科生態系統的關鍵一環，正是科技企業本身。因此政府在過去幾年，已吸引超過四十家領先科技企業，預計投資超過六百億元，創造2.2萬個就業職位，更重要的是，這些企業將帶來其合作夥伴及前沿技術，進一步強化及豐富香港的創新生態系統。同時政府還已將加快發展北部都會區，以更好地融合創新科技與產業發展。

展望未來，陳說，政府計劃為科企提供量身定制的激勵方案，當中可能包括土地、稅務優惠等便利措施，亦正在北部都會區提供更具彈性的發展方案，包括為高影響力項目預留大規模用地等。此外，香港作為國際金融中心，還將提供全面的融資選項，以支持科技企業在不同發展階段擴張規模，如已成立港投公司，爲科企提供耐心資本及策略性投資支持。陳茂波又指，希望香港不僅是一個連接資本、市場、項目、人才與機遇的平台，更能成為各方的合作夥伴，助力他們發展、擴張與邁向全球。

馬時亨：地緣政治令營商更具挑戰性

貿發局主席馬時亨出席同一場合時亦表示，世界地緣政治的不確定性，使得企業發展和經濟變得比以往更具挑戰性，惟機遇總是與挑戰和變革並存，而全球商業峰會正提供了一個機會，讓各方評估擺在面前的不同道路與領域，並決定如何充分利用這些變革性的機遇。

他續指，香港承擔著作為超級聯繫人、超級增值人的角色，它是連接中國內地與世界的雙向門戶，既幫助中國內地的高增長企業走向全球，也讓海外高增長企業進入中國市場，將是非常適合舉辦商業峰會地區。

馬時亨表示，世界地緣政治的不確定性，使企業發展和經濟變得比以往更具挑戰性。 何君健 攝

馬時亨還說，貿發局作為全球商業峰會的聯合主辦方之一，已協助超過100家來自中國內地及海外的重點企業在香港設立或擴展業務，預計這些將創造約4.2萬個職位，並帶來約80億美元的直接投資。

