深向科技近12億Pre-IPO輪融資 成自駕新能源重卡行業最大手筆

近日深向科技完成Pre-IPO輪融資，總募集金額達11.77億元，為自動駕駛新能源重卡賽道歷史最大單筆融資。本輪融資由普華資本領投，ABC Impact、欣旺達、前海淏天、瀚棠置業、臨沂國科、長興創強基金、山東國控資本、聯想創投、大灣區基金、光躍投資、紅山基金共同投資，資金主要用於集團主營業務的運營和發展，進一步夯實其在智慧新能源重卡領域的領先地位。

深向科技是全球首家通過正向定義打造智慧新能源重卡解決方案，並實現批量交付的企業。 公司堅持正向定義理念，採用「自有車輛+自研智駕技術」一體化雙輪驅動發展戰略，在傳統燃油車技術體系之外重新定義產品與研發架構，使車輛硬體與智慧駕駛軟體在底層實現深度適配，以貨運領域完全無人駕駛為終極目標。 截至2025年6月，公司已累計交付約6400台新能源重卡，在全球正向定義新能源重卡市場排名第一。

圍繞無人駕駛這一長期目標，深向科技選擇了務實、漸進的發展路徑，將有限的資源優先配置到可最先實現商業化落地的方向。 公司成立初期，先通過正向定義打造車輛，實現三電核心零部件自研，完成了新能源重卡的電動化革新；在此基礎上推動組合輔助駕駛系統的規模化應用，繼而推動人機共駕的編隊模式的部署，實現「沿途下蛋」的正向商業迴圈，最終為單車無人駕駛的規模化落地奠定基礎。 這一漸進式路徑，使公司在技術可行性與商業可持續性之間建立起平衡，在商用車自動駕駛領域形成了差異化的發展路線。

在智慧駕駛商業化落地方面，深向科技同樣走在行業前列。 目前，公司已率先在全系最新車型中實現組合輔助駕駛系統標配，智駕付費訂閱率持續提升。 這一進展得益於公司始終以市場核心需求為導向，堅持智駕功能的實用性與經濟性為第一優先順序，通過高性價比方案快速實現商業閉環。 同時，大規模量產交付也為公司積累了大量真實運營場景數據，為後續無人駕駛所需的感知、決策與控制演算法提供了可複用的數據與工程基礎。

在應用場景選擇上，深向科技當前重點聚焦中國物流體系中體量龐大的固定線路短途大宗運輸市場，該市場運力需求約佔公路貨運總量的40%至50%。 圍繞這一場景，公司正在加速推進智慧編隊的應用，目前在新疆、內蒙、四川等客戶場景進行編隊測試驗證和載貨運營，並實現了編隊車型的首批客戶交付。 隨著數據積累與運營經驗不斷深化，深向科技有望率先實現智慧編隊的大規模部署，並逐步向短途及中長途場景的單車智慧無人駕駛演進，持續向「工業機器人」這一長期目標邁進。

憑藉清晰的戰略路徑、持續的技術投入以及紮實的商業化進展，深向科技正穩步推進貨運自動駕駛的落地進程。 未來，公司將繼續聚焦技術與產品創新，加速自動駕駛在公路貨運場景中的規模化應用，推動行業向更加智慧、高效、綠色的方向發展。

普華資本基金合夥人楊潔表示：「DeepWay深向在智慧駕駛領域構建了目前難以複製的系統化優勢，車輛與智駕技術一體化的研發模式，實現了軟硬體深度協同與數據閉環，不僅保障了智駕系統的高可靠性與安全性，在工程落地與反覆運算效率上領先行業。 公司從電動化到智慧化，從L2到L4的漸進式路徑務實且清晰，輔助駕駛的大規模應用，在數據、工程落地等方面為高階自動駕駛的大規模落地奠定了堅實基礎。 我們看好公司在車輛電動化、智慧化領域積累的技術壁壘和落地經驗，在未來自動駕駛的競賽中，我們相信DeepWay深向必將憑藉獨特的戰略路徑、深厚的軟硬體護城河，成為未來智慧公路貨運的領導者。 」

ABC Impact首席投資官陳少銘表示：「DeepWay深向的使命與我們的投資理念高度契合。 公司通過電動化與智慧化技術，推動高排放燃油卡車的替代，為中國公路貨運領域的減排與脫碳提供了具有潛力的解決方案。 我們看好DeepWay深向在技術創新與商業化推進方面的能力，並期待在治理與長期價值創造方面，與公司開展建設性的合作。 『ABC Impact是淡馬錫信託旗下的影響力投資基金，有限合夥人包括淡馬錫及亞洲開發銀行等。』」

欣旺達董秘曾玓表示：「作為產業投資方，我們看好DeepWay深向在推動產業發展和變革中發揮的積極作用。 公司打造的正向定義智慧新能源重卡，精準解決了物流行業降本增效的核心痛點，車輛在全生命週期成本、安全等方面優勢顯著，獲得越來越多客戶的認可。 DeepWay深向不僅推動了行業技術的革新，也引領了整個公路貨運生態的效率革命。 未來，我們期待與DeepWay深向攜手，加速推動智慧新能源重卡在各類貨運場景中的規模化應用。 」

《星島環球網》報道