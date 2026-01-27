美光據報新加坡加大記憶體晶片產能 應對全球供應短缺
更新時間：10:41 2026-01-27 HKT
發佈時間：10:41 2026-01-27 HKT
發佈時間：10:41 2026-01-27 HKT
據路透引述消息報道，美國記憶體巨頭美光科技計劃在新加坡加大記憶體晶片產能，以應對全球記憶體嚴重短缺，預計最快於周二（28日）正式公佈。報道指，今次投資將集中於NAND快閃記憶體（Flash Memory）。
供應短缺料持續至2027年
目前美光科技全球約98%的快閃記憶體晶片均產自新加坡，而美光早前已宣佈斥資70億美元在當地興建先進封裝廠，專門生產用於AI晶片的高頻寬記憶體（HBM），該廠房預計於2027年正式投產。
不過，市場分析師普遍認為，儘管各大廠商正加速擴產，但全球記憶體供應短缺的局面，恐將持續至2027年下半年才有望完全緩解。
相關文章：新加坡擬投入逾60億拓AI研究 避免本國行業落後浪潮
最Hit
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
1小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
2026-01-25 09:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
2026-01-25 10:00 HKT
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
2026-01-26 10:44 HKT