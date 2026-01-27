微軟推第二代自研AI晶片 降低對Nvidia依賴

全球科技巨頭微軟（Microsoft）近日宣布推出第二代自研人工智能（AI）晶片Maia 200，並已開始交付至其位於愛荷華州的數據中心，預計將進一步擴展至鳳凰城地區。此舉被視為微軟降低對英偉達（Nvidia）依賴的關鍵策略，同時提升自身AI服務的效能。

優先供「超級人工智能團隊」使用

據彭博報道，Maia 200由台積電（TSMC）代工生產，微軟已邀請開發者使用Maia 200的控制軟件。微軟雲端與AI部門主管Scott Guthrie表示，首批晶片將優先供內部「超級人工智能團隊」使用，以改善下一代AI模型數據，同時支援企業版Copilot智能助理，以及租賃予雲客戶的AI模型如OpenAI最新模型。

稱表現優於Google及亞馬遜同類產品

微軟聲稱，Maia 200在部分AI任務上的表現優於競爭對手Google及亞馬遜（AWS）的同類半導體產品，且是公司目前「最高效推理系統」，專精於AI模型生成回應的過程。市場研究機構Gartner分析師Chirag Dekate指出，AI數據中心能源需求攀升，加上全球能源供應限制，令Maia般以效率為導向的計畫顯得尤為重要，是一項跨越幾代人的戰略投資。

報道又指，若自研晶片進展未如預期，微軟仍可透過與OpenAI的緊密合作，獲取後者的早期晶片設計。目前英偉達的高階晶片因成本高昂與供應短缺，正推動各科技企業尋求替代方案。