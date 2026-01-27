安踏斥140億購近3成Puma股權 較上日收市溢價62% 完成後為最大股東 

安踏（2020）今日（27日）發佈公告，宣佈將斥資15.1億歐元（約140億港元）收購德國運動服裝品牌Puma近三成股份。交易完成後，安踏將成為Puma的最大股東。根據公告顯示，安踏將以每股35歐元收購逾4,300萬股，相當於29.06%股權，該價格較Puma周一收市價21.63歐元溢價62%，收購將以現金方式支付。受利好消息刺激，安踏暫升2.95%至78.6元。

計劃盡快尋求董事會席位

安踏稱，此次收購為公司推進「單聚焦、多品牌及全球化」戰略的重要舉措。同時，安踏認為，PUMA作為擁有深厚歷史的國際領先運動品牌，其全球業務與安踏現有的多品牌、佈局高度互補。

安踏強調，集團過去已積累了經市場驗證的成功經驗，擁有成熟的「品牌+零售」商業模式。交易完成後，安踏計劃盡快尋求於董事會獲得充分代表席位，並與現有的股東代表及董事會成員合作，以助力PUMA重新激活品牌價值。

Puma去年上半年錄得虧損

公告顯示，Puma於2023年及2024年均錄得盈利，分別為3.6億歐元及3.4億歐元，惟截至去年6月底止的6個月，Puma錄得除稅前盈虧1.28億歐元，淨虧損達2.46億歐元，資產總值約70.59億歐元。