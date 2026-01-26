EcoCeres馬國開設首座可持續航油廠 年產能42萬噸 李家傑：為全球氣候解決方案貢獻
中華煤氣（003）旗下可再生燃料生產商怡斯萊（EcoCeres）位於馬來西亞柔佛州的可持續航空燃料（SAF）工廠正式啟用。該廠已於2025年10月投產，年產能最高可達42萬噸，產品包括SAF、氫化植物油及可再生石腦油。此為馬來西亞首座SAF生產設施。
技術在香港自主研發 年產能擴至77萬噸
該工廠採用的廢料轉化燃料技術由EcoCeres在香港自主研發，此前已在中國張家港基地實現量產。連同新廠，集團全球可再生燃料年總產能已達約77萬噸。
項目由EcoCeres的創始投資人、香港中華煤氣主席暨賦生資本負責人李家傑博士主導推動。馬來西亞種植與原產業部長拿督斯里諾萊妮•阿末博士、香港環境及生態局常任秘書長張國財等出席啟用儀式。
李家傑：為全球氣候解決方案貢獻
李家傑表示，EcoCeres從香港實驗室起步，如今成為全球主要SAF生產商，馬來西亞柔佛新廠的投產，正體現策略區域對永續發展的承諾如何有效地為全球氣候解決方案作出貢獻。
張國財指出，EcoCeres 的願景與香港特區政府致力實現碳中和，以及強化「超級聯繫人」的功能角色及目標高度契合，有助連接內地及全球其他經濟體的碳市場。 柔佛 SAF工廠正是一個出色範例，展示具全球視野的香港企業如何將生產佈局於區域戰略要地，
EcoCeres行政總裁Matti Lievonen強調，新工廠是公司區域平台的重要躍升，不僅滿足市場對可再生燃料的需求，也助力馬來西亞的淨零轉型，並強化香港作為可持續能源項目融資與規模化樞紐的地位。
