朱民料全球經濟低增長 用「脆弱、興奮及韌性」形容2026年｜亞洲金融論壇

商業創科
更新時間：16:31 2026-01-26 HKT
中國國際經濟交流中心資深專家委員朱民以「脆弱、興奮及韌性」三個詞形容2026年，預計未來數年全球經濟將處於低增長區間，地緣政治不確定性與人工智能革命成為影響格局的關鍵變量。他進一步解釋，按購買力平價（PPP）計算，2026年全球GDP增速預計為3.3%，遠低於之前3.8%的平均水平。

朱民：對內地消費復蘇仍樂觀

朱民坦言，中國地產銷售的坍塌使得地方財務壓力相應增加，但他仍對消費復蘇表示樂觀，預計今明兩年消費市場將逐步回暖，疊加國內新產品供給增加與中高端商品進口替代擴容。他指出，中國逐漸在製造業領域擺脫「廉價」標籤，向「高質量、高附加值」升級，推動製造業與數字技術深度融合。

高盛施南德：AI資本投入成增長引擎

高盛亞太區（日本除外）總裁施南德指出，全球經濟層面正逐步邁向軟著陸，呈現建設性發展態勢。他特別強調，人工智能領域的巨額資本投入將成為經濟增長的重要引擎，今年全球投向人工智能的資金規模將超過5,000億美元。

安本范智廉：AI助提升全民健康壽命

然而，AI發展與能源密不可分，安本集團主席范智廉指出，未來數據中心所需電力將相當於目前法國與德國的總消費量，相關基礎設施建設將吸納巨額投資。他又指，未來國防領域的投資可能超過健康與能源轉型領域，而疫情時代生物技術的突破，將助力應對人口老齡化挑戰，AI有望在提升全民健康壽命、優化醫療體系等方面發揮關鍵作用。

Prada董事會主席：「美元已死」言論略誇

在全球貨幣競爭方面，Prada（1913）執行副主席與董事會主席Paolo Zannoni則指，美元信譽面臨下行壓力，歐元積極爭奪國際貨幣角色，人民幣則通過提升流動性、擴大債券發行等方式推進國際化，但「美元已死」的言論仍略顯誇張，雖然美元武器化等因素推動各國央行加快外匯儲備多元化，但其仍將在相當長時間內維持儲備貨幣地位。

他指出，代幣化雖有助於增強系統韌性，但存在透明度不足、非法資金流動等風險，亟需強化風險防控。

