百度App文心助手開打「新春AI戰」 發放5億現金紅包

百度（9888）發佈文心助手關於春節現金紅包活動通知，自1月26日至3月12日，用戶在百度App使用文心助手，就有機會瓜分5億現金紅包，最高可獲得1萬元獎勵。

與2026北京電視台春晚合作

此外，百度App還將作為首席AI合作夥伴合作《2026北京廣播電視台春節聯歡晚會》，同時上線近百種春節主題AI玩法。具體涵蓋邊看視頻邊領錢、集卡贏萬元現金、AI春聯創作、AI寫真、AI相機、AI測運勢、AI誇誇等，覆蓋用戶春節期間的各類場景需求。

值得一提的是，百度App將以「奇幻人生」為主題，上線近200款AIGC創作玩法，用戶一鍵即可製作專屬馬年奇幻大片。

據此前媒體報道，文心助手是百度App推出的AI智能助手，依託文心大模型和「百度獵戶座」AI引擎，實現了搜索與AI的深度重構，是集深度思考、多模態交互與全場景服務於一體的全能搭子。截至目前，文心助手月活用戶數已突破2億，與豆包、千問形成國內三大億級AI入口。