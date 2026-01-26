人行支持上海黃金交易所參與香港黃金清算 助建國際黃金交易中心｜亞洲金融論壇

政府與貿發局合辦的亞洲金融論壇舉行，人民銀行副行長鄒瀾表示，人行將堅定支持並繼續穩步推進香港離岸人民幣市場建設。他提出，在本港與上海黃金交易所簽署合作協議方面，人行將支持上海黃金交易所透過各種方式，參與香港黃金清算系統建設，協助香港構建國際黃金交易中心，強化香港與全球黃金市場的聯繫。

鄒瀾表示，香港成為全球最大、最具影響力的人民幣離岸業務樞紐，而上海黃金交易所設立香港黃金交割部及相關合約上市，進一步豐富投資者在香港開展離岸人民幣資產配置的選擇。

擬增離岸人民幣國債供給規模

他指出，人行高度重視香港人民幣離岸流行建設，未來將增加離岸人民幣國債供給規模，提高市場流動性，為滿足境外投資者對優質人民幣資產配置的需求。他稱，人行亦將配合相關部門，進一步增加離岸人民幣國債年度發行規模，活躍市場交易，提升人民幣定價能力。

股市方面，他指出，港股通持有香港股票市值超過6萬億元，而全球投資者經北向滬深港通持有內地股票市值逾2.5萬億元人民幣。他又指，隨著人民幣在跨境交易中更廣泛使用，支付功能、投融資功能和儲備功能不斷提升，香港人民幣市場迎來發展機會。

