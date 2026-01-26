李家超稱港黃金儲存容量3年提升至2000噸以上 馬年是「無限的一年」｜亞洲金融論壇

行政長官李家超在開幕致辭時表示，為進一步打造黃金及大宗商品生態，香港財庫局將與上海黃金交易所簽署諒解備忘錄，建立跨境黃金交易清算系統，目標三年內將香港黃金儲存容量提升至2000噸以上，在黃金交易市場展現香港的「野心」。他展望農曆馬年，稱馬象徵生命力與堅持，將會是「無限的一年」，香港亦將以活力與毅力持續推動金融創新，為全球金融與商業合作注入新動能。

劍指高端金融生態

李家超指出，為進一步鞏固國際金融中心地位，香港劍指高端金融生態，將從強化傳統金融優勢、加速新興領域發展及深化國際交流與合作三方面發展。他提到，港交所將推動電子證券持有與交易，並計劃縮短現金股票市場結算週期，並持續擴大滬港通、深港通等互聯互通機制。

李家超表示，去年吸引外資及內地附屬公司數量逾萬家，按年激增11%；初創公司突破5,200家，是破紀錄的新高，按年增11%，反映全球人才對香港投下信心的一票。

他亦指，自去年5月實施企業遷冊制度以來，已有14家非香港企業遷冊至港，稱香港依托「一國兩制」優勢，擁有獨立司法、資本自由流動、低稅制等核心制度保障，是全球企業拓展業務的理想選擇。

擬進一步發展離岸人幣市場

金融市場表現持續強勁，李家超提到，香港去年IPO規模蟬聯全球第一，集資額達360億美元，恒指去年上漲約30%。人民幣方面，李家超指，作為全球最大離岸人民幣市場，香港處理約四分之三的全球離岸人民幣支付，協助亞洲機構安排國際債券發行規模逾1,300億美元，佔市場份額約30%，未來將進一步推出措施，提振香港的地位 。

