AI發展推動機械人及儲電需求 天寶多元化產品迎新科技升級浪潮

本港電池解決方案供應商天寶集團（1979）主席洪光椅接受本報訪問時表示，AI發展推動該公司智能機械人、數據中心等儲電業務需求，對未來業務前景十分看好；又認為隨著AI、機械人等高端科技應用進一步發展，用電需求將顯著增加，並說：「手機無電都已經好『大劑』，如果屋企有機械人，一定要配儲電系統」，天寶正提供更多元化的產品，把握新科技升級浪潮的機遇。

PCBA如電子硬件的「心臟」

他舉例指，天寶的電源解決方案業務，已擴展至生產高端智能控制器（PCBA），該產品透過電路板將電子元件組裝，形容就如電子硬件的「心臟」，屬於精密技術，目前正拓展更多相關訂單。

另一邊廂，洪光椅表示，旗下惠州的新生產基地已投產，屬於一所智能廠房，其生產線多個環節已透過機械手臂工作，實施自動化，亦能監察生產線的碳排放量。他稱，實施智能製造可精簡人手及節省能源，雖計及投資成本後，未必節省太多營運成本，但相信長遠可體現效益，而未來亦能按需要快速擴大產能。

連日增持展示對公司信心

洪光椅相隔兩年，於上月起連日增持股份，他表示對公司發展有信心，「都覺得幾開心」，並透露：「我自己都增持多少少公司股票」，未來視乎市況考慮繼續增持。對於地緣政治風險，洪光椅稱，天寶早已分散產品種類及市場地域，業務的各項比例較平均，而按目前情況而言，未來或會側重東南亞及一帶一路地區發展，相信機遇更多並降低風險。