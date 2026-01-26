馬時亨稱港與瑞士成全球兩大資產管理中心 籲續警剔及改進｜亞洲金融論壇
更新時間：09:53 2026-01-26 HKT
政府與貿發局合辦的亞洲金融論壇一連兩日舉行，今屆邀請全球逾150位財金官員、商界領袖及金融專家，舉辦超過40場主題演講。貿發局主席馬時亨表示，目前本港已跟瑞士成為全球兩大資產管理中心，但當前全球經濟環境及各國經濟競爭激烈，本港需警剔並不斷改進。
金融中心地位不斷提升
香港國際金融中心地位不斷提升，在2007年至2024年間，金融業對GDP貢獻由20%增至26%，股市市值提升超過一倍，債券市場規模亦增長逾兩倍。
他指出，香港資本、貨物、資訊及人才自由流通，發揮連接內地與海外市場的「雙門戶」角色，是次論壇亦將持續展示香港超級聯繫人及超級增值人的地位。
