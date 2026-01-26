Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬時亨稱港與瑞士成全球兩大資產管理中心 籲續警剔及改進｜亞洲金融論壇

商業創科
更新時間：09:53 2026-01-26 HKT
發佈時間：09:53 2026-01-26 HKT

政府與貿發局合辦的亞洲金融論壇一連兩日舉行，今屆邀請全球逾150位財金官員、商界領袖及金融專家，舉辦超過40場主題演講。貿發局主席馬時亨表示，目前本港已跟瑞士成為全球兩大資產管理中心，但當前全球經濟環境及各國經濟競爭激烈，本港需警剔並不斷改進。

金融中心地位不斷提升

香港國際金融中心地位不斷提升，在2007年至2024年間，金融業對GDP貢獻由20%增至26%，股市市值提升超過一倍，債券市場規模亦增長逾兩倍。

他指出，香港資本、貨物、資訊及人才自由流通，發揮連接內地與海外市場的「雙門戶」角色，是次論壇亦將持續展示香港超級聯繫人及超級增值人的地位。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
12小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
股市
4小時前
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
即時國際
19小時前
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
即時中國
3小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
14小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
15小時前
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
旅遊
22小時前