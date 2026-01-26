金管局阮國恒料港P難再減 若美年內減息 供樓人士難受惠 僅企業Hibor貸款可望減

美國聯儲局將於香港時間本周四（29日）凌晨公布今年首次議息結果，市場普遍料美息維持不變，全年仍有望減息2至3次。金管局副總裁阮國恒直指，本港零售銀行的淨息差已降至很低水平，儲蓄存款利率又低見零息，倘銀行再減最優惠利率（P），恐令淨息差進一步受壓，影響其防禦能力。意味港P難有再減空間。不過，他認為若美國減息，港元拆息（Hibor）亦會跟跌，令大部分企業借款人可受惠。

港零售銀行淨息差持續受壓

去年12月聯儲局再減息，惟本港銀行未有跟隨，並維持P不變，屬預期之內。然而，坊間仍有不少聲音挑戰為何銀行不減P。對此，阮國恒主動表示，自2024年9月起美國踏入減息周期，本港零售銀行淨息差持續受壓，去年首3季的淨息差按年再收窄3點子至1.47%，在國際上屬於一個很低的水平，以美國為例，當地銀行業的淨息差是2%以上，其他大市場一般也有1.8%至2%。

本港零售銀行淨息差

「我也想銀行安全和穩健」

若銀行的基本業務模式「都是靠NIM(淨息差) 、靠淨利息收入」， 繼續減P的話，在儲蓄存款利率已無法再調低的情況下，淨息差定會收窄，或影響銀行的盈利能力，令其防禦性減弱。他說：「作為一個風險研判 ，我也不想銀行再夾個NIM落去，因為從監管角度， 我也想銀行安全和穩健」，否則會對銀行的風險管理帶來挑戰。

他指出，今輪減息周期，香港主要銀行的P已累減0.875厘，抵銷了此前加息周期的升幅，並重返2021年的水平，故再減空間有限。 目前市場預期聯儲局年內仍將減息，他認為就算P不變，本港仍有相當部分以Hibor基準計息的貸款可受惠，因在聯匯下，Hibor理應跟隨美息向下，繼而有助減輕借款人的還款壓力， 並對經濟活動產生正面作用。

近九成未償還按揭以Hibor定價

他續指，有近九成未償還銀行按揭貸款利率是以Hibor定價，當然H按息已觸及封頂息，變為以P計息，但「封頂息係銀行筍比客戶，幫客戶食咗利率風險」。此外，企業貸款大部分亦以Hibor基準計息價，用P基準計息的貸款主要是中小企貸款及私人貸款。目前H按息一般為Hibor+1.3厘，封頂息為3.25厘。換言之，當1個月Hibor跌穿1.95厘，按息才有望低於封頂息。

聯儲局料5月換主席後才減息

昨日芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局本周維持利率不變機率高達95.6%。臻享顧問董事總經理王良享料，聯儲局5月換主席後，於6月才有機會減息，然後隨著通脹回落而在9月再減息，合計減息2次共0.5厘。此前上商預期美國全年減息3次共0.75厘，最快亦在6月才減息。

難言商業房地產信貸質素見底

本港貸款質素方面，去年第3季本港銀行業的特定分類貸款比率（NPL）按季稍回升至1.98%，阮國恒稱，主要與香港商業地產貸款有關，現難言商業房地產的信貸質素是否見底，只可說仍具挑戰性，但「千祈唔好預測整體NPL個走勢，因為不確性很大.....至於會否上升，當然有機會上升」，故不要過早太樂觀。至於不確性乃來自美息走勢、地緣政治局勢等。

