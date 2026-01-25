日本馬桶也沾上AI概念 TOTO一技術成半導體零件關鍵 「進可攻晶片 退可守茅廁」｜藍血工廠

日本人做生意，向來有一種近乎變態的執着，這種執着在西方商學院的教科書裡找不到，卻在東洋孤島上練成了精。最近東京股市上演了一齣令人啼笑皆非卻又深含哲理的劇目：賣馬桶的TOTO（東陶，5332），股價曾單日暴升一成，最新市值逾8,550億日圓，創下近一年新高。

「排泄產業」龍頭也有AI概念

這一驚乍，不是因為全人類突然集體鬧肚子，急需更高科技的「恩物」來慰藉臀部，而是華爾街和兜町那些金融精英突然擘開天眼——原來這家長期被視為「排泄產業」龍頭的公司（2025財年總收入為7,245億日圓），竟然也有AI概念。

這件事本身就充滿了後現代的荒謬感。在一般市井小民眼中，TOTO賣的是形而下的「方便」，是那個能噴水、能加溫、讓你坐在上面思考人生意義的免治馬桶。但在資本市場的顯微鏡下，大家突然發現，陶瓷這門手藝，做到極致，是可以通神的。原來，TOTO不只是侍候人類的屁股，他們還侍候更加嬌貴的矽晶圓。

「靜電吸盤」是半導體關鍵零件

半導體製程裡有一樣關鍵零件，叫「靜電吸盤」（Electrostatic Chuck）。這東西聽起來像某種刑具，實則是晶圓製造機台裡的「龍床」。在高真空、極端溫度的地獄環境下，要將那一薄片價值連城的晶圓抓得牢、貼得緊，還得精準控溫，靠的正是TOTO獨步天下的精密陶瓷技術。

這就是日本人的可怕之處。他們把玩泥巴這件事，玩出了兩種極端：一種是用來承接人類消化系統的殘餘物，另一種是用來承載人類智慧最高結晶的AI晶片。對於TOTO的工程師來說，無論是皮膚觸感還是晶圓吸附，本質上都是向「精密」兩個字致敬。

受惠存儲行業供需緊張

高盛分析師Sachiko Okada和Sayako Tominaga在報告中指出，存儲行業的供需緊張，Toto坐上順風車，預計卡盤製造業務將帶來「顯著的利潤增長」，而公司代表亦不搞strategic ambiguity，坦白預計AI數據中心的持續建設將進一步推高對其靜電卡盤的需求。

TOTO的利潤結構，由不起眼的陶瓷零件貢獻公司四成營業利益（陶瓷部門2024上半年銷售217億日圓，營業利潤率逾40%，全年預期200億日圓），原來這家公司表面上是賣衛浴的消費股（衛浴佔總收入約66至80%），骨子裡卻是半導體供應鏈的硬核科技股，市盈率貴絕浴衛股，會當茅廁頂，一覽眾山小。

一場典型的價值重估

這是一場典型的價值重估。在過去，市場看TOTO，看到的是日本人口老化、房地產放緩，是一隻現金流穩定的沉悶藍籌；現在，市場看 TOTO，看到的是Nvidia背後的影子，是HBM（高頻寬記憶體）擴產的剛需（相比如LIXIL市盈率57.9倍，市值541.8億日圓）。

收捨荒唐，很多所謂「AI概念」，其實不只是雲端的代碼和顯卡，它最終還是要落地到物理世界，落到材料科學，落到日本這種沉迷於「工匠精神」的老派工業國手裡。進可攻晶片，退可守茅廁。

藍血工廠

