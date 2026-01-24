Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周大福聯乘迪士尼 推「Mickey and Friends」金卡盲盒

商業創科
更新時間：15:08 2026-01-24 HKT
發佈時間：15:08 2026-01-24 HKT

周大福（1929）聯乘迪士尼推出迪士尼經典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒，以香港名勝為設計主題，將多個具代表性的香港地標化身為即影即有風格的收藏金卡，系列今日（24日）於周大福尖沙咀iSQUARE國際廣場店優先發售，並設全套發售（限量100套）。

周大福迪士尼經典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒共有 8 款設計，金卡設計靈感來自即影即有相紙，以米奇及一眾好友包括米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托及鋼牙與大鼻為主角，遊走香港名勝拍照打卡為主題；系列以 999.9 黃金精製，特別版採用幻彩工藝精細印製，配上金色相紙框。另外，每款金卡均配以精心設計的包裝，隨盒附送相機仔小擺件，可作展示、收藏或隨身小飾物。

