百度據報整合文庫及網盤為新事業群 擬推新AI應用

據內地傳媒報道，百度（9888）旗下百度文庫、百度網盤已重組成新事業群，名稱為「個人超級智能事業群組」。該事業群由百度副總裁、文庫事業部和網盤事業部負責人王穎負責，王穎直接向百度董事長兼首席執行官李彥宏匯報。

據內媒《財經》引述百度相關人士報道，網盤、文庫是目前百度AI化相對較好的業務，未來要推出新的AI應用，將這部分業務發展成新的增長曲線；並指王穎很早就想帶著這部分業務獨立出來，這次業務調整也在意料之中，「順理成章」。

目前，百度擁有MEG（移動生態事業群組）、ACG（智能雲事業群組）、IDG（智能駕駛事業群組）等事業群組。百度文庫、百度網盤原本歸屬MEG。過去兩年，百度網盤和文庫團隊的業務協同增多，雙方聯合推出了包括自由畫布、GenFlow等AI辦公應用。

廣告業務造血能力減弱

報道指，百度過去三年以移動生態（廣告業務）貢獻現金流，智能雲業務成長為新的增長曲線。但2025年後，百度面臨廣告業務營收下滑，造血能力減弱的核心挑戰。2025上半年廣告收入348億元，按年下滑11.1%。

在廣告收入受壓、現金流確定性下降後，百度需要讓更多業務承擔增長與盈利預期。智能雲、AI應用（包括文庫和網盤等），甚至是AI晶片等業務都被認為要成為百度新的增長曲線，旗下AI晶片子公司昆侖芯早前已於向港交所提交上市申請。

文庫及網盤增長仍可觀

據報文庫和網盤是百度兩個仍在保持可觀增長的業務，它們的主要變現方式是軟件訂閱。訂閱型AI應用在百度內部被視為是更具確定性的方向之一。而文庫和網盤的業務邏輯和百度移動生態過去的廣告業務差異較大，具備分拆重組成獨立事業群的條件。據去年第三季業績電話會議上，百度管理層曾透露，百度網盤和百度文庫月活躍用戶接近3億。去年第三季，百度AI應用（包括文庫、網盤、數字員工等）創造了26億元收入。

