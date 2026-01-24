OpenAI奧特曼稱API業務表現佳 上月ARR增10億美元

OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）在社交平台上表示，公司的API業務上月ARR（年化經常性收入）增長約10億美元。他說，外界認為OpenAI主要是依賴ChatGPT的公司，但其API團隊也做得非常好。

有分析指，奧特曼此舉或許是為了提振投資者的信心。OpenAI近日傳出正尋求融資500億美元。

OpenAI的API讓其他公司和開發者能將其模型整合到自家產品，例如內部生產力軟體或程式開發工具。ARR指的是來自活躍訂閱和合同的經常性收入的年度化價值，通常不包括一次性付款。截至2025年底，OpenAI的年營收超過200億美元，相比2024年的60億美元和2023年的20億美元有顯著增長。

