滙豐保險：去年首3季錄得444.6億新造業務保費

保監局公布，2025年首三季本港長期業務(人壽保險相關業務，但不包括退休計劃業務）的新造保單保費為2,645億元，按年上升55.9%。滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊表示，期內，滙豐錄得444.6億元壽險新造業務保費。其新造業務保費及年化新保費的市場份額分別為16.8%及19.1%，穩居市場首位。

友邦則指，去年首三季，該公司的新造保單數目排名榜首。

期內，中銀人壽錄得新造標準保費214.3億元，按年上升48%，續創公司的歷史新高。