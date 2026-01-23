Google入股日本AI獨角獸Sakana 估值逾26億美元
更新時間：17:17 2026-01-23 HKT
發佈時間：17:17 2026-01-23 HKT
Google宣佈投資日本AI初創公司Sakana AI，成為其最新股東，此舉有助Google在日本市場推廣自家聊天機械人Gemini。Sakana AI在去年完成的B輪融資中籌集1.35億美元，當時估值已達26億美元。Sakana未有披露是次具體投資金額。
曾在Google Brain任職研究員的Sakana AI聯合創始人兼行政總裁David Ha表示，透過是次交易，Sakana將能利用Alphabet的語言模型來開發產品，並提高關鍵服務的可靠性。他更稱，獲得更多基礎模型的使用權，特別是來自Google的模型，將提升產品的表現。
獲三菱日聯等日企撐腰 進軍金融界
Sakana AI成立於2023年，其投資者名單包括三菱日聯金融集團及大和證券集團等。在這些巨頭支持下，Sakana已進軍日本金融界，獲得三菱日聯銀行及大和證券的服務合約，為其構建AI工具。
獲政府資助 今年將與政府加強合作
除了商業領域，Sakana AI早前亦迅速獲得政府資助。David Ha透露，公司今年計劃與日本防衛省及其他政府機構加強合作，同時擴大企業客戶群及海外業務。他補充指，在某些涉及國防或敏感項目的情況下，Sakana可能無法使用外國模型。
他亦暗示，未來如果在國防和企業領域都取得進展及成功，可能需要更多資金。
