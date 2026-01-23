長和據報擬分拆港口交易股權 中遠海運或於非洲擁更大權益

彭博引述知情人士報道，長和（001）正重新推進出售旗下港口的計劃，擬安排讓中遠海運集團在對華更友好的地區，如非洲的港口擁有更大股權，而意大利億萬富翁Gianluigi Aponte旗下Terminal Investment Ltd.和美國投資公司貝萊德則可能在其他地方擁有更大控制權。

報道引述知情人士表示，中國政府已向中遠海運表示會接受這種結構。該人士還表示，美國1月份逮捕並帶走委內瑞拉總統馬杜羅的行動，也加強了北京對拉丁美洲不確定性增加的擔心。

報道指，長和出售旗下43個港口（包括兩個巴拿馬運河港口）的交易進展緩慢，長和去年邀請國有的中遠海運加入洽購港口的財團，尋求交易獲得內地的批准。