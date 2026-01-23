銀價創新高累毛利插水 大行警告Pandora生意恐「玩完」 股價已挫六成

銀價今日（23日）再創歷史新高，每盎司曾高見99美元。近期不少人也將舊銀飾賣出套現，有店舖連Pandora（潘多拉）銀飾也收，吸引市民大排長龍。不過另一邊廂，銀價持續攀升，卻加劇Pandora這間全球最大珠寶品牌的經營成本，德意志銀行近日直指，若銀價維持在90美元的水平，Pandora現有的商業模式將不再可行。事實上，Pandora去年起受特朗普「對等關稅」衝擊，加上歐洲市場放緩，股價已較去年1月歷史高位累瀉64%。

德意志銀行近日下調Pandora丹麥上市股票的評級，由「買入」降至「持有」，目標價由1,100丹麥克朗減至480丹麥克朗，下調幅度高達56%，主要原因是近期白銀價格上漲，以及公司早前發佈的盈利警告。分析師直言，若銀價維持在90美元的水平，Pandora現有的商業模式將不再可行。

銀價見90美元 縮減用量亦難救

德銀分析師Alison Lygo指出，Pandora早前發布的盈利警告結合近期銀價的強勢，促使該行重新評估公司前景。他表示，隨著白銀價格上漲，股價已經下跌。雖然該行曾樂觀認為，當銀價處於每盎司50美元時，Pandora可通過減少白銀使用量來抵消成本；但在90美元每盎司的價格下，這看起來已不可行。他預測，即使Pandora減少約三分之一的白銀使用量，其2027財年的毛利率仍可能由原先預期的約80%，大幅插水至約65%。

銀材成本佔比重 2026年衝擊更大

Pandora為全球最大的珠寶品牌，總部位於丹麥哥本哈根，主要產品如手鐲和吊飾均以925純銀製造。數據顯示，2024年銀材採購佔其產品成本的30%，相當於總營收的6%。公司預計，隨著銀價持續高企，預料2026年原材料上漲帶來的負面影響會較2025年更大。

串珠手鏈成爆款 全球拓展7700個據點

Pandora於1982年由丹麥金匠Per Enevoldsen及其妻子Winnie在哥本哈根創立，最初只是一間小型珠寶店，開業初期業務重心曾在批發珠寶首飾。及至1987年，首位全職設計師加入Pandora，才開始集中創作品牌自家珠寶首飾。

讓Pandora品牌一飛沖天的，是2000年推出的串珠的手鏈設計。容許用戶自由替換串飾，理念是「將說故事的權力，交給消費者」，例如消費者可因應生日、旅行或其他具紀念時刻，不斷購買新一顆串飾來紀念，以此打造屬於個人的Pandora串飾手鏈。

這款產品令Pandora品牌瘋摩全球，在全球急劇擴張，在2005年至2010年間，便於泰國擴大三間廠房，銷售點拓展至今已在全球超過7700個據點。Pandora現時於全球逾100個國家約6,400個銷售點銷售，其中包括2,400多間品牌概念店。

不過，Pandora除了面對銀價急升，因其幾乎所有的珠寶都在泰國生產，去年起受特朗普「對等關稅」衝擊，加上歐洲市場放緩。公司股價由去年1月初的1415丹麥克朗的歷史高位，輾轉向下，以周四收報509.8丹麥克朗計，1年多時間累瀉64%。

據2025年初步及未經審計業績公告顯示，儘管Pandora全年實現有機營收增長6%，達325億丹麥克朗，但仍略低於此前7%至8%的增長指引。據2025年第三季業績顯示，歐洲多個國家出現高個位數的同店銷售衰退，當中英國下跌8%、法國下跌7%，以及意大利下跌4%。

內地市場失寵 黃金消費群體年輕化

中國內地過去亦曾經Pandora重點開拓的市場，該公司在2015年打入中國市場，四年內開設超過240間門店。不過，早於去年，Pandora已傳出在內地一線城市如北京、上海撤出多個核心商圈。Pandora在近年中國市場的銷售額持續下跌，而其營收佔比亦從9%降至1%。該品牌亦在去年關閉100間門店，並考慮重組中國業務，擬將品牌及現有資產授權轉讓給第三方經營。

有分析指，Pandora在內地遇挫，主要因為消費風氣轉變，中國消費者把「保值」排在購買決策的首位，同時老鋪黃金（6181）等中國本土首飾品牌崛起，年輕人亦熱衷買黃金飾品，而Pandora較大量使用合金，被認為CP值較低。

