首屆粵港澳醫療技術創新與轉化峰會在港舉行 搭建三地交流平台 促腫瘤前沿療法臨床轉化

在國家積極推動粵港澳大灣區醫療融合及國民大健康的政策背景下，由粵港澳臨床醫學學會與廣東省臨床醫學學會聯合主辦的「首屆粵港澳醫療技術創新與轉化峰會」，日前（17日）在香港西九龍W酒店舉行。

峰會以「免疫／細胞、基因及新療法抗腫瘤」為主題，匯聚亞太地區逾150名醫療專家、科研學者及領軍企業代表。除主會場外，大會更設有肺癌及鼻咽癌專場，探討醫療技術創新與臨床轉化的關鍵議題。

強調區域醫療協同效益

峰會開幕式上，澳門衛生局局長羅奕龍、中國工程院院士兼中山大學腫瘤防治中心主任徐瑞華院長、香港創新醫療學會創會會長劉少懷分別致辭。三位嘉賓一致肯定粵港澳三地在醫療創新與人才培養的合作潛力，並強調深化區域協同對創新技術落地的必要性，為大會定下合作共贏的積極基調。

主辦方粵港澳臨床醫學學會會長、著名腫瘤內科專家姜文奇教授表示，學會的核心願景是發揮「橋樑」作用，為三地專業人士提供坦誠合作的空間，探索大灣區醫療資源融合的可行路徑。他強調，學會未來將圍繞學術交流、科研轉化、教育培訓及高端醫療四大核心業務，推動跨境醫療的高質量發展。

名醫專家交流 探索AI等前沿領域

會上多位知名學者與業界代表發表主題演講，包括香港中文大學醫學院莫樹錦教授、香港城市大學楊夢甦教授、上海長征醫院徐滬濟教授、鄭州大學醫學科學院張毅教授等。議題涵蓋肺癌治療、婦科腫瘤、淋巴瘤研究及AI醫學技術等前沿領域，分享免疫治療與細胞療法的最新研究成果與實踐經驗。

圓桌論壇方面，參與者包括上海復旦大學、香港養和醫院、互康集團及永明金融等醫療機構、醫藥企業及保險機構專業人士，圍繞科研資助、保險覆蓋及患者可及性等實際挑戰展開對談，探討如何打破資金與政策壁壘，讓前沿醫療真正惠及患者。

香港定位「質量認證官」

談及香港在灣區醫療創新的角色，粵港澳臨床醫學學會副會長、養和東區醫療中心醫務行政總監劉楚釗醫生認為，香港的優勢在於對接國際標準，「我們是大灣區連接國際的『質量認證官』。」他以養和醫院的質子治療為例，指這不僅是服務本港，更是為灣區探路，驗證新技術的臨床效果與可行性。

香港城市大學高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授則指出，科研轉化成功的關鍵在於「機制創新」。他強調，從實驗室到臨床的跨越，需要科研人員、投資者、產業界與政府多方協作，構建全方位生態系統。楊教授特別提到，轉化過程中「互信」最難建立，而本次峰會正提供了深度溝通的空間，有助於打破轉化過程中的隱形壁壘。