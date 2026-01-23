馬斯克出席經濟論壇 預言AI今年將超越人類 Optimus機械人最快明年發售

全球首富馬斯克周四（22日）出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF），一改以往對該論壇的批評態度。馬斯克在論壇提出一系列關於AI、人形機器人及太空的預測，更豪言「AI 今年底就會比人類更聰明」。受其於論壇的發言，Tesla股價上升逾4%。

AI今年超越人類智能

馬斯克認為，AI的進步速度如此之快，今年底、最遲明年，就會出現比任何單一人類更聰明的 AI。

他更進一步指出，到2035年，AI的能力將超越全人類集體智慧的總和。但他亦重申，要避免電影《魔鬼終結者》般的末日場景，暗示這種未來即將到來。

Optimus機械人數量超越人類

對於備受市場關注的人形機器人Optimus，馬斯克透露，目前特斯拉工廠已部署部分Optimus 執行簡單任務，預計今年底能處理更複雜工作。

馬斯克表示，若公司對其可靠性及安全性有信心，明年將公開發售。他預言，未來機器人數量將超越人類，每個人都會擁有自己的人形機器人，負責照顧孩子、寵物及父母。「到某個階段，你甚至想不出該向機器人要求什麼，因為商品與服務將多到用不完。」

Robotaxi今年有望在全美普及

在自動駕駛方面，馬斯克稱，這本質上是一個已解決的問題。儘管目前僅在德州奧斯汀提供有限度服務，但馬斯克豪言，今年底前，特斯拉的Robotaxi將在美國大規模普及。Tesla目前正積極推動在幾個法規較寬鬆的州份推出服務，包括亞利桑那州、佛羅里達州和內華達州。

太空部署AI運算成本最低

馬斯克透露，SpaceX正致力於在未來幾年內發射太陽能AI衛星。他解釋，太空的太陽能板效率是地球的5倍，他亦預測「未來部署AI運算成本最低的地方將是太空。」此外，他重申，SpaceX希望今年內實現星艦（Starship）火箭的完全可重複使用，將太空運輸成本降低100倍。