莊臣控股3僱員涉貪遭廉署拘留 公司服務本港多個大型街道清潔

商業創科
更新時間：21:13 2026-01-22 HKT
發佈時間：21:13 2026-01-22 HKT

莊臣控股（1955）停牌，表示廉政公署在本月21日，到訪該公司的香港主要營業地點執行搜查令，其1名高級管理層成員及2名僱員被廉署拘留，三人均非董事會成員，署方正調查相關僱員涉嫌觸犯《防止賄賂條例》第9(1)條。公司將於周五（23日）復牌，該股上周二股價大跌8.2%，自此打後5個交易日都平收0.56元。

莊臣：董事無被捕 無人被檢控

莊臣控股指，該公司將監察此事宜，並於適當時候徵詢必要的法律意見。該公司表示，並沒有董事或其他僱員就調查被拘捕，而且任何附屬公司、董事及僱員概無被廉署提出檢控。 

莊臣控股表示，鑑於調查，董事會已決議即時暫停相關僱員的所有營運、行政及執行職務及權力，直至另行通知為止，認為目前業務及營運維持正常。

根據《防止賄賂條例》第9(1)條，關於代理人的貪污交易，任何代理人無合法權限或合理辯解，在業務行為上索取或接受任何利益，即屬犯罪。

獲政府大型合約 參與衛生署清潔支援服務

莊臣控股是香港主要的環境衞生服務供應商，服務範圍包括樓宇清潔、街道清潔、公園及康樂場地清潔，以及防治蟲鼠和垃圾運輸等。根據該公司最新發布的中期財務數據，截至2025年9月30日的6個月內，其收益約為15.76億元，按年大幅增長120.7%，但整體毛利率由6.1%下降至3.7%。期內公司純利約為710萬元，較去年同期的920萬元減少22.6%，呈現出收益增長而利潤下滑的局面。

期內，莊臣控股指業務取得突破，政府線方面成功獲取不同區域多個大型街道清潔合約，包括油尖區、西區，亦取得其他政府部門的重大清潔合約，包括海事處的跨境客運碼頭、衛生署清潔支援服務。而中期業績後，該公司亦已獲取大型合約，如為旺角區、司法機構、多區大會堂、文娛中心及劇院提供清潔服務。

莊臣控股服務範圍涵蓋全港九新界，所提供的清潔服務包括樓宇校園清潔、公園及康樂場地清潔、街道清潔、消毒服務、防治蟲鼠服務、垃圾運輸服務及保安服務等。

 

 

