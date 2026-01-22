Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打One IFC財富管理中心啟用 滿足高端及跨境理財客需求

商業創科
更新時間：18:28 2026-01-22 HKT
發佈時間：18:28 2026-01-22 HKT

強攻財富管理業務的渣打香港，早已預告將增設財富管理中心，今日（22日）則正式宣布第六間位於中環的國際金融中心一期（One IFC）財管中心正式開幕，旨在更好服務高端客群。此前，該行分別於中環交易廣場、銅鑼灣、金鐘各設1間財管中心，並於尖沙咀設有2間該類中心。

佔地1萬呎 專車接送服務

One IFC財管中心佔地1萬平方呎，設有14間私人會議室，包括兩間親子友善「家庭會議室」，並設有常駐茶藝師，及提供專屬轎車接送服務，進一步便利高端客戶。此外，所有客戶經理均以普通話為母語，操流利兩文三語，滿足不同地區的華人客戶需要。

禤惠儀：去年本港財管及零售業務大幅增長

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，受惠高端客戶業務推動，去年首三季渣打香港的財富管理及零售銀行業務大幅增長，而第六間財富管理中心開幕，印證該行更專注滿足客戶對高端及跨境理財的需要。

本港第六間財管中心

財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，有見高端客戶對財富管理需求殷切，渣打於中環開設第二間財富管理中心，並加強提供一站式跨境銀行及國際投資服務，協助他們規劃財富。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
01:22
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
6小時前
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
13小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
6小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
6小時前
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
影視圈
7小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
8小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
影視圈
6小時前
四眼惡女巴士車尾發難 聲稱被摸喪罵男子 一原因全車乘客竟唔幫｜Juicy叮
四眼惡女巴士車尾發難 聲稱被摸喪罵男子 一原因全車乘客竟唔幫｜Juicy叮
時事熱話
4小時前