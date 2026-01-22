渣打One IFC財富管理中心啟用 滿足高端及跨境理財客需求

強攻財富管理業務的渣打香港，早已預告將增設財富管理中心，今日（22日）則正式宣布第六間位於中環的國際金融中心一期（One IFC）財管中心正式開幕，旨在更好服務高端客群。此前，該行分別於中環交易廣場、銅鑼灣、金鐘各設1間財管中心，並於尖沙咀設有2間該類中心。

佔地1萬呎 專車接送服務

One IFC財管中心佔地1萬平方呎，設有14間私人會議室，包括兩間親子友善「家庭會議室」，並設有常駐茶藝師，及提供專屬轎車接送服務，進一步便利高端客戶。此外，所有客戶經理均以普通話為母語，操流利兩文三語，滿足不同地區的華人客戶需要。

禤惠儀：去年本港財管及零售業務大幅增長

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，受惠高端客戶業務推動，去年首三季渣打香港的財富管理及零售銀行業務大幅增長，而第六間財富管理中心開幕，印證該行更專注滿足客戶對高端及跨境理財的需要。

本港第六間財管中心

財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，有見高端客戶對財富管理需求殷切，渣打於中環開設第二間財富管理中心，並加強提供一站式跨境銀行及國際投資服務，協助他們規劃財富。