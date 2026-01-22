新世界11 SKIES據報多個租戶退租 包括周大福珠寶
發佈時間：17:35 2026-01-22 HKT
彭博報道，新世界（017）旗下位於機場的11 SKIES商場，正面臨有多個租戶紛紛中止租約並撤出，當中包括同系的周大福珠寶（1929）。新世界未有回應報道。
報道指，除了周大福珠寶，日本服裝品牌Uniqlo、運動服品牌Y-3，以及六福珠寶，亦已撤出11 SKIES。
新世界須每年支付至少18億保證租金
11 SKIES為機管局航天城項目一部分，並由新世界擁有及營運，報道引述招標文件顯示，新世界須在2028年至2066年期間，每年向機管局支付項目總收入的30%，最少亦要繳交18億元保證租金。
傳機管局自行洽新買家
報道引述消息人士指，機管局與新世界至今未就11 SKIES項目達成新協議，當局正在考慮自行對外接洽潛在買家，商討接手事宜。早前報道指，機管局的方案包括放棄部分保證租金，以換取對項目控制權。
