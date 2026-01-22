Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大新今年主攻抵押貸款 電商佔中小企客戶逾40%

商業創科
更新時間：17:38 2026-01-22 HKT
大新銀行(2356)總經理兼商業銀行部及個人理財業務拓展部主管謝永富表示，展望今年貸款業務仍然充滿不確定性，近期便有美國總統特朗普再度引發關稅戰，加上中小企客戶大多已借了中小企融資擔保計劃的貸款，故該行今年會主攻以磚頭等作抵押的貸款，因有見及本港樓價有所回升，而且有抵押貸款的銀碼較無抵押貸款大，還款期又較長，有助減輕中小企的還款壓力。

總經理及零售銀行處副主管鄧子健指，隨著市場的變化，該行的中小企客戶結構亦出現改變，其中從事零售、餐飲業的客戶明顯減少，電商類客戶則在增加。謝永富補充，近2年新開戶的中小企客戶中，電商便佔逾40%。而目前首三大類客戶分別為商貿、物流及資訊科技。

過去3年客戶年均雙位數增

該行的「328營商理財」專門服務中小企客戶，鄧子健表示，過去3年，該服務吸納的客戶人數平均每年有雙位數增長，存款亦穩步上升。同時，有超過九成新客登記使用電子銀行服務，七成為活躍用戶，令數碼服務使用率顯著提升，並帶動跨境匯款業務交易量增長。

大新銀行總經理兼商業銀行部及個人理財業務拓展部主管謝永富（左）及總經理及零售銀行處副主管鄧子健。
目前大新有41間分行，謝永富稱，其中20間附設了「328營商理財中心」，另有2間中小企貸款中心。至於未來會否再增設理財中心數目，將視乎商業地區的變化。他又指，今年該行的中小企業務將投入更多資源在AI及大數據方面，同時會繼續增聘人手。

此外，謝永富指，「328營商理財」提供的線上遙距開戶服務，可助中小企最快2天內完成開戶，並即將於下周將開戶服務再作優化，做到全流程無紙化，預計屆時開戶所需時間可望進一步縮短至少於2天。另方面，他指，由於近年地綠政治引伸的制裁新令，加上防洗錢要求提高，以致中小企成功開戶的比率由以前約90%降至現時約70%，但在市場上已算不俗。

推新多貨幣Mastercard扣帳卡

鄧子健說，該行下周將同時向中小企推出全新的大新營商多貨幣Mastercard扣帳卡，該卡可支援港幣等11種主要貨幣，助客支付本地及海外交易。該行提供零差價外幣兌換，卡戶亦享0.6%的交易現金回贈，迎新優惠期內更享10%回贈。該卡每天的交易上限為20萬元，於本港ATM或海外提款每日上限2萬元，每間公司最多獲發2張卡。

儘管數碼化服務盛行，惟鄧子健明言該行不但沒削減分行的計劃，反而有意擴張分行網絡。

