騰訊雲去年公有雲收入雙位增長 AI及SaaS成重要引擎 向夥伴推「助跑計劃」

騰訊（700）副總裁、政企業務總裁李強表示，去年騰訊雲的合作夥伴公有雲收入錄得按年雙位數增長，其AI與SaaS（基礎設施即服務）相關產品訂單翻倍。

大模型產品收入兩年激增50倍

騰訊舉行2026騰訊雲合作夥伴大會，李強指，過去一年騰訊雲產業生態建設實現「量質雙升」，其收入結構和質素不斷提升。他指出，騰訊雲除了合作夥伴公有雲收入雙位數增長，增速領跑行業，同時PaaS（平台即服務）與SaaS（軟件即服務）收入增速顯著超越IaaS，而且AI與SaaS相關產品訂單翻倍，大模型產品收入在2年內激增50倍，指出AI及SaaS已成為重要增長引擎。

騰訊雲亦指出，去年騰訊雲與超過1.1萬家合作夥伴，持續深耕產業智能化，同時出海業務按年增長30%，成為合作夥伴業務發展的重要增長引擎。

助跑計劃建立可複製推廣AI樣板

騰訊同時公布，將面向合作夥伴推出「助跑計劃」，從能力轉型、場景共創、出海開拓等維度，深度助合作夥伴轉型。李強指，騰訊將持續加大生態賦能投入，包括協助夥伴團隊從「資源型銷售」向「價值型銷售」轉型；其次聯合發掘金融、政務、工業等多個行業的真實痛點，共同建立可複製推廣的AI行業「樣板間」；第三是與夥伴共享騰訊全球基礎設施與合規本地化經驗，為夥伴開拓海外業務保駕護航。

騰訊李強：AI下半場比拼長期主義耐力

李強形容，AI就像一場馬拉松，具備全球競爭實力的龍頭模型廠商已逐步收斂，模型能力的代際差正在縮小，而AI下半場更加比拼長期主義的耐力，以及解決場景痛點的實力。

他表示，騰訊內部超過1.2萬員工在使用代碼助手CodeBuddy編程工具，幫助工程師平均縮短40%以上的編碼時間，有關服務正全面向夥伴開放。