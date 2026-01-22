蘋果據報年內重大改版Siri 成首款AI聊天機器人

據彭博引述消息報道，蘋果計畫今年稍後時間對語音助手Siri進行重大改版，使其成為公司首款人工智能（AI）聊天機器人，加入由OpenAI和谷歌主導的生成式AI競賽。蘋果周三股價微升0.4%，收報247.65元。

將取代現有Siri介面

報道指出，這款代號為「Campos」的聊天機器人將深度嵌入iPhone、iPad和Mac的作業系統，並取代現有的Siri介面，用戶可透過說出「Siri」指令或按住iPhone或iPad的側邊按鈕來開啟這項新服務，就像現在打開 Siri一樣。

不過，「Campos」將遠遠超越目前Siri的能力，甚至超越承諾已久、將於2026年初推出的更新版本；目前Siri缺乏聊天般體驗，也不具備OpenAI的ChatGPT或Google的Gemini那樣的雙向對話能力。

報道引述知情人士指出，蘋果計畫在6月份舉行的全球開發者大會上發布這項新功能，並於9月正式推出。

