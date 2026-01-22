Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘋果據報年內重大改版Siri 成首款AI聊天機器人

商業創科
更新時間：09:55 2026-01-22 HKT
發佈時間：09:55 2026-01-22 HKT

據彭博引述消息報道，蘋果計畫今年稍後時間對語音助手Siri進行重大改版，使其成為公司首款人工智能（AI）聊天機器人，加入由OpenAI和谷歌主導的生成式AI競賽。蘋果周三股價微升0.4%，收報247.65元。

將取代現有Siri介面

報道指出，這款代號為「Campos」的聊天機器人將深度嵌入iPhone、iPad和Mac的作業系統，並取代現有的Siri介面，用戶可透過說出「Siri」指令或按住iPhone或iPad的側邊按鈕來開啟這項新服務，就像現在打開 Siri一樣。

不過，「Campos」將遠遠超越目前Siri的能力，甚至超越承諾已久、將於2026年初推出的更新版本；目前Siri缺乏聊天般體驗，也不具備OpenAI的ChatGPT或Google的Gemini那樣的雙向對話能力。

報道引述知情人士指出，蘋果計畫在6月份舉行的全球開發者大會上發布這項新功能，並於9月正式推出。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
3小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
13小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
16小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
11小時前
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
11小時前
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
影視圈
11小時前
格陵蘭之爭｜特朗普：與北約達成協議框架 撤回歐洲關稅威脅
格陵蘭之爭｜特朗普：與北約達成協議框架 撤回歐洲關稅威脅
即時國際
1小時前
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
格陵蘭之爭｜特朗普多次將格陵蘭誤稱冰島 稱美國將永久參與格島礦產權益
即時國際
4小時前