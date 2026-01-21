銀行公會料本港減P空間小 1個月HIBOR區間波動 孫煜：銀行業整體風險可控

銀行公會主席、中銀香港（2388）副董事長兼總裁孫煜表示，美國經濟增長動能逐漸恢復，勞動市場具韌性，預料1月份減息可能性不大，全年則料減息2次。他又指，本港1個月拆息（HIBOR）呈區間波動，利率曲線輕微陡峭，中長期拆息則與美元掛鈎，料港美息差介乎80至100基點，且港元觸及強方兌換保證的機會不大，而本港銀行最優惠利率（P）已處於歷史低位，調整空間較小。

銀行審慎管理貸款風險

孫煜表示，本港整體環境穩中向好，住宅市場回暖，但由於外部環境仍充滿不確定性，商業房地產仍處於調整期。他又指，業界持續審慎管理貸款風險，全面評估客戶財務狀況和還款能力等，審慎作出撥備安排，相信銀行業整體風險可控。

內企出外及十五五規劃 產生融資需求

孫煜提到，去年整體經濟復甦，融資環境改善，去年首11個月，銀行業貸款總額重回10萬億港元，年內增長1%。他表示，今年貸款需求仍要視乎經濟增長，諸多內地企業借助香港出海及國家「十五五」規劃推進及粵港澳大灣區建設深化，預期會產生各類融資需求，對貸款業務提供支持。

銀行重點鞏固離岸人民幣樞紐

人民幣方面，孫煜指出，鞏固離岸人民幣業務樞紐地位是今年銀行業重點工作，香港憑藉內聯外通的獨特優勢，銀行業界將主動對接新政策，豐富離岸人民幣產品與應用場景，拓展跨境融資服務，強化市場樞紐功能與全球輻射力。

以體恤及靈活原則 處理宏福苑按揭個案

對於大埔宏福苑支援情況，孫煜表示，銀行業界已就火災推出兩輪合共11項支援措施，包括6個月的按揭還款寬限期，後續方案由於涉及法律、保險、樓宇修復，仍有待各方商討，銀行業界將以體恤和靈活原則處理每宗按揭個案。

推長者友善指引 冀促進普及金融

另外，金管局與銀行公會宣布推出《長者友善銀行服務指引》，並更新《無障礙銀行服務實務指引》孫煜表示，銀行業界會繼續應社會和科技發展，適時改進相關指引服務，進一步促進普及金融發展。