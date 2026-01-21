中銀推「全球綜合服務」 客戶可同步瀏覽中港戶口 環球匯款免手續費

中銀香港（2388）宣布推出「全球綜合服務」，包括與中國銀行（3988）共同推出「全球帳戶服務」、中銀香港手機銀行的「環球匯款」服務，以及與中行海外分行共同提供的「環球見證開戶」與「全球互認」服務。

全球帳戶服務將拓至東南亞

中銀香港個人金額產品部總經理周國昌指出，「全球化是趨勢，亦是機遇」，去年12月推出「全球帳戶服務」以來，已有數以萬計的用戶使用，下一階段將優先拓展至東南亞地區，其中「全球帳戶服務」預計年內完成覆蓋。

中銀指出，全新「全球帳戶服務」讓客戶只需登入中國銀行或中銀香港手機銀行，完成認證及授權後，即可隨時瀏覽在中國銀行集團於內地及香港個人帳戶的餘額及資產總值。

中銀香港於手機銀行新增「環球匯款」功能，客戶可透過此全新渠道，以港元、人民幣及多達15種外幣，將資金匯至全球超過200個國家或地區，滿足留學、置業、或國際支付結算等多元需要，全程免手續費。

無需跨境完成海外開戶

中銀客戶亦可透過「環球見證開戶」與「全球互認」服務，在全球多達超過10個國家或地區，開立當地中國銀行帳戶或中銀香港帳戶，當中無需跨境即可完成，並憑單一身份享受對應多地的客戶配套服務。

中銀去年首11月跨境客戶增40%

另外，中銀香港副總裁陳文表示，截至去年11月，該行整體跨境客戶數目按年增長40%，而香港作為國際金融中心，將依託中國銀行集團全球化網絡布局，持續強化跨境金融服務能力。