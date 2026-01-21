日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場

Sony（索尼）與TCL電子（1070）計劃成立一間由TCL持股51%、Sony持股49%的合資公司，全面承接Sony家庭娛樂業務，包括電視機和家庭音響等產品研發、設計、生產及全球銷售。Sony作為日本唯一仍堅持自家生產電視的傳統品牌，意味日本將不再有一手包辦研發、生產、銷售的大型電視品牌，被視為「日本製造」在傳統電視領域最後一座堡壘失守。有關消息傳出後，TCL電子周三大升近15%，收報12.5元；日股的Sony跌0.9%，收報3,701日圓。

Sony與TCL電子計劃成立一間合資公司，全面承接Sony家庭娛樂業務，意味Sony從相關業務退場。

合資公司承接Sony家庭娛樂業務

根據雙方簽訂的不具法律約束力備忘錄，合資公司將承接Sony家庭娛樂業務，從產品開發、設計、製造，以至全球銷售、物流及售後服務一手包辦，產品範圍涵蓋電視及家用音響等。公告又指，該合資公司將融合Sony在音視頻技術、品牌價值及供應鏈管理能力，以及TCL在顯示技術、全球規模、產業佈局和成本效率方面的優勢。

該合資公司將於明年4月開始營運，將來生產的產品預計將繼續沿用「Sony」及「BRAVIA」這兩個全球知名品牌名稱，但外界估計新產品的研發、設計、製造到物流銷售均由TCL包辦。

TCL將在合資公司中持股51%，料將未來主導「Sony」及「BRAVIA」品牌電視機的研發、設計、生產及全球銷售。。

Sony近年專注擴展IP相關業務

彭博分析師Masahiro Wakasugi及Takumi Okano估計，Sony集團決定將其家庭娛樂業務（包括電視）的控制權出售給TCL電子，可能暗示這間日本公司正進行更廣泛的重組，並更加專注於最具盈利能力的業務領域。他們指出，Sony在電視業務的營業利潤率為個位數百分比；其他業務如智能手機，可能仍然盈利能力較低，可能成為類似重組的候選對象。

Sony近年專注其IP（知識產權）相關業務。

事實上，Sony近年一直專注於擴展其IP（知識產權）相關業務，包括動漫、真人電影、音樂和體育轉播，同時正縮減其消費電子領域的業務，皆因此項業務一直面對利潤率下降和日益激烈的價格競爭的挑戰。雖然Sony品牌的電子產品在全球口碑不俗，但已先後出售或關閉了個人電腦、平板電腦和便攜媒體播放器等業務。

松下及東芝等先後縮減業務

不只Sony，過去十多年多個日本品牌已先後退出或縮減電視業務。例如松下（Panasonic）在去年2月宣布解散旗下「松下電器」，將其分割為三間公司，放棄傳統的電視機業務。

東芝（Toshiba）在2017年已將其電視業務的95%股權出售給中國海信集團，海信獲得東芝電視40年全球品牌授權。而在2023年，東芝更宣布私有化並退市，結束了74年的上市歷史。

夏普（Sharp）在2016年被台灣鴻海集團收購66%股權。2024年8月，夏普旗下位於大阪堺的大型液晶面板工廠全面停產，意味日本境內的電視面板生產正式走入歷史。

日立（Hitachi）則在2018年10月停止其日本國內的電視銷售業務，結束了自1956年起延續的「日立電視」在日本的銷售歷史。

中國電視品牌市佔率逾三成

日系電視品牌沒落，主要原因在於中國和韓國品牌的崛起，已佔據全球電視市場超過「半壁江山」，據市場研究機構2024年的數據，中國電視品牌TCL、海信、小米的全球市佔率合計達31.3%，韓國三星電子和LG電子合計的28.4%。

據市場研究公司Omdia的數據，TCL在去年第三季以出貨量計的市佔率達14.2%，為全球第二位；基於收入排名則是第三位，市佔率13.1%。Sony在基於收入的市佔排名第五（4.2%），在出貨量中排名第十（1.7%）；不過在2,500美元及以上的高端電視市場中，它基於收入的市場份額為15.7%，排名第三，僅次於三星（53.1%）和LG電子（26.1%）。

至於在日本國內，中國品牌的市佔率也持續上升。有統計指，2024年中國品牌電視在日本的市佔率超過50%，由海信旗下、原東芝的「REGZA」品牌TVS REGZA公司以25.4%居首；TCL在日市佔率同年亦達9.7%，高於Sony。