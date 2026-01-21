Airwallex收購Paynuri進軍韓國 香港企業可直接接觸韓國數碼經濟

金融服務平台Airwallex宣布，收購韓國支付整合平台Paynuri，該公司持有當地電子支付結算及預付電子支付工具發行與管理業牌照，以及外匯業務機構登記。Airwallex指，透過是次收購，將協助韓國企業跨境拓展，同時支援全球企業更無縫營運。

韓國推出全球企業帳戶及收單服務

Airwallex表示，隨著進入韓國市場，當地企業將可透過服務全面的平台，以管理多個市場及多種貨幣的財務營運，收購完成後，將在韓國推出全球企業帳戶及收單服務，並計劃於2026年陸續推出更多解決方案。

該公司亦計劃於2026年持續擴展韓國市場，並於多個職能範疇招聘專業人才，目標在年底前將團隊規模人數增加至20人。

「韓流」價值2030年料達2000億美元

Airwallex指出，「韓流」推動韓國娛樂及消費品於全球的需求，相關市場價值預計在2030年達到1,980億美元，將為韓國企業提供更高效的金融工具，助其更輕鬆便捷地拓展全球業務。

是次Airwallex的收購緊接其最近完成的G輪融資，該輪融資令Airwallex估值達80億美元，較前一輪增長約30%。Airwallex指，正加快於韓國等核心市場建立安全及合規的金融基礎設施。

Airwallex：成韓企進軍內地理想跳板

Airwallex亞太區總經理陳君洋表示，韓國是香港第五大貿易夥伴，兩地商品貿易總額超過3,500億港元，此次收購不僅加速在韓國的業務布局，亦讓香港企業直接接觸韓國的數碼經濟，成為韓國企業進軍中國內地及亞洲其他市場的理想跳板。

首爾投資振興財團（Invest Seoul）理事長李知炯表示，相信Airwallex進軍韓國市場，將進一步提升本地及全球企業的財務營運環境。

Airwallex去年亞太區收入增85%

Airwallex持續擴展在亞洲主要市場的業務布局，目前已進入香港、日本、新加坡、馬來西亞、印尼及越南。該公司在2025年亞太區收入按年增長85%，及按年交易量增長71%；全球業務方面，年度經常性收入在去年12月突破12億美元，總支付交易量達2,600億美元。