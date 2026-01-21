阿里入股傳統核電項目 分析料資本力量助推動技術突破

人工智能（AI）發展與電力能源息息相關，其中阿里系去年已押注新型核能後，近日更出手傳統核電項目。據內媒《科創板日報》引述企查查APP工商信息指出，近日中核（象山）核能有限公司成立，並由中國核電旗下中核浙能能源有限公司、宏潤建設、雅戈爾集團有限公司、阿里巴巴旗下上海毅旗網絡科技有限公司等共同持股。

報道指出，中核（象山）核能的法定代表人為鍾華，註冊資本2.5億人民幣，經營範圍包括發電業務、輸電業務、供（配）電業務、輻射監測、檢驗檢測服務、熱力生產和供應、業務培訓、發電技術服務，以及從事投資活動等。

去年也曾押注新型核能

報道指出，阿里系早前亦曾押注核能領域，包括直接出資可控核聚變技術研發商諾瓦聚變，以及螞蟻集團對另一可控核聚變研發商星能玄光也進行了投資。至於此次入股中核（象山）核能，則標誌着阿里正式切入傳統核電行業。

對於阿里的戰略意圖，工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林表示，此舉兼具財務投資與戰略佈局雙重考量，具體可概括四大核心目的，包括穩定的財務投資回報是、提前佔位佈局未來市場、構建供應鏈協同生態，以及撬動區域資本協同發力，依託阿里在資本市場的影響力，能夠吸引更多長三角民營資本參與核能產業，推動行業技術迭代升級。

海豚社創始人李成東則指，與美國能源供需格局不同，內地電力供應相對充足，阿里此次投資並非出於自身能源短缺的需求，更多是響應國家能源技術創新戰略，以資本力量支持國內核能技術的突破與發展。